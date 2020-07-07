Советник главы Роскосмоса Сафронов арестован по делу о госизмене

07.07.2020, 21:30, Новости дня

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов арестован Лефортовским судом Москвы по делу о государственной измене по ходатайству правоохранителей.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток», – цитирует судью Сергея Рябцева ТАСС.

Адвокат Сафронова заявил, что защита обжалует в Мосгорсуде решение об аресте.

«Защита просила отправить Сафронова под домашний арест или назначить ему другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы», – говорил в суде адвокат Сергей Малюкин.

Кроме того, защита журналиста просила о переносе слушаний для более обстоятельной подготовки к заседанию.

Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Издания «Ведомости» и «Коммерсант», в которых печатался Сафронов, выступили с заявлениями в его поддержку, а главред RT Маргарита Симоньян призвала правоохранителей объяснить суть обвинений в адрес журналиста. Телеведущую Ксению Собчак и нескольких других журналистов задержали у здания ФСБ, где проходил пикет в поддержку Сафронова.