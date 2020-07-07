 

Советник главы Роскосмоса Сафронов арестован по делу о госизмене

07.07.2020, 21:30, Новости дня

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов арестован Лефортовским судом Москвы по делу о государственной измене по ходатайству правоохранителей.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток», – цитирует судью Сергея Рябцева ТАСС.

Адвокат Сафронова заявил, что защита обжалует в Мосгорсуде решение об аресте.

«Защита просила отправить Сафронова под домашний арест или назначить ему другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы», – говорил в суде адвокат Сергей Малюкин.

Кроме того, защита журналиста просила о переносе слушаний для более обстоятельной подготовки к заседанию.

Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Издания «Ведомости» и «Коммерсант», в которых печатался Сафронов, выступили с заявлениями в его поддержку, а главред RT Маргарита Симоньян призвала правоохранителей объяснить суть обвинений в адрес журналиста. Телеведущую Ксению Собчак и нескольких других журналистов задержали у здания ФСБ, где проходил пикет в поддержку Сафронова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В 2019 году “Укрпошта” выплатила в госбюджет в четыре раза больше дивидендов, чем за предыдущие 10 лет

28.05 / Пушков прокомментировал высказывание Шредера о после Украины

20.05 / Мишустин: сегодня первый день, когда число выписанных превышает количество заболевших

28.04 / Инсайдер раскрыл особенности нового смартфона Galaxy Fold 2

16.06 / Видео: Китай и Индия на пороге войны

09.05 / Ученые превратили шпинат и бактериальные ферменты в искусственный хлоропласт

23.04 / Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса

12.05 / Три штата США запросили 1 трлн долларов срочной финансовой помощи

20.05 / Бастрыкин поручил расследовать ситуацию с живущим в вагончике ветераном ВОВ

15.06 / Дамба на Ниле грозит новым конфликтом в Африке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска