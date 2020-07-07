Володин о решении ЕСПЧ по обращению коммуниста Рашкина: Он должен извиниться

07.07.2020, 21:23, Разное

Рашкин, выступая на митинге в 2009 году, обвинил власти в “государственном перевороте” в 1991 году. Претензии парламентарий высказал и спикеру Госдумы.

В ответ на решение ЕСПЧ Володин напомнил, что в 1991 году преподавал в вузе и в управлении страной никакого участия не принимал. При этом сам Рашкин работал в структурах Компартии СССР, подчеркнул спикер.

“К кому эти угрозы “кровью смыть позор”? Ко мне? В.Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает. Но он обратился в Европейский суд по правам человека и настаивает на своем, а значит, делает это осознанно. Обвинения Рашкина воспринял как оскорбление, наносящее моральный вред и как прямую угрозу”, – приводит слова председателя нижней палаты пресс-служба Госдумы.

Рашкин обвиняет в событиях 1991 года людей, которые к этому никакого отношения не имеют, недоумевает Володин. Решение ЕСПЧ носит политический и ангажированный характер и не имеет никакого отношения к правосудию, уверен законодатель.

Володин призвал Рашкина принести извинения. “Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен “Рашкин против России”. В этом и есть смысл происходящего”, – подчеркнул спикер Госдумы.