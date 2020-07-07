 

Саудовская Аравия установила правила на время грядущего хаджа

07.07.2020, 21:08, Новости дня

Саудовская Аравия установила ряд правил и ограничений для паломников во время грядущего хаджа. Принятые властями королевства меры направлены на снижение риска массового распространения коронавируса среди правоверных, сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Самое главное ограничение связано с выполнением ключевого обряда хаджа к святым местам ислама – семикратного обхода Каабы (Тавафа), во время которого верующие стремятся поцеловать священный камень или хотя бы прикоснуться к нему. По информации министерства по делам хаджа и умры, «прикасаться к Каабе и целовать ее запрещается», в целях безопасности будут установлены заградительные барьеры, чтобы никто не мог приблизиться к камню, передает ТАСС.

Отмечается, что основные ритуалы, в том числе такой важный, как побивание шайтана камнями, можно будет совершать только небольшими группами численностью не более 50 человек, а автобусы будут перевозить паломников с загрузкой в 50%.

Кроме того, паломники должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. У верующих будут регулярно проверять температуру и следить за состоянием их здоровья.

Определенные меры приняты и в отношении еды и питьевой воды: они будет выдаваться только в индивидуальных закрытых упаковках. А воду из священного источника Замзам, расположенного на глубине 30 метров в колодце под площадью Большой мечети в Мекке, будут предоставлять только в одноразовой посуде.

Помимо прочего, в палаточном городке в долине Муздалифа и в районе холма Арафат людей будут селить из расчета 10 человек на каждые 50 кв. метров, при этом между шатрами должно быть расстояние не менее 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в 2020 году отменила хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для иностранных паломников. Так, хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны.

Еще в марте совет улемов Духовного управления мусульман России призвал верующих воздержаться от паломничества на фоне распространения коронавируса.



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