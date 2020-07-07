Власти США обвинили в ксенофобии из-за требования по иностранным студентам

07.07.2020, 21:08, Новости дня

Заместитель руководителя Совета по американо-исламским отношениям Эдвард Ахмед Митчелл назвал «опасным и ксенофобским» требование американских властей, чтобы иностранные студенты покинули страну, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии проходить в режиме онлайн.

Он призвал американскую администрацию «немедленно отменить это жестокое, опасное и ксенофобское решение», передает ТАСС.

Митчелл отметил, что власти США «не должны наказывать иностранных студентов за обстоятельства, не зависящие от них», а также «вынуждать учащихся выбирать между риском заразиться COVID-19 во время физического присутствия в классе или во время вылета из страны». «Иностранные студенты должны иметь возможность жить в условиях безопасности в Америке во время обучения в режиме онлайн», – добавил он.

По его мнению, американским учебным заведениям необходимо найти защитить иностранных студентов от депортации.

Отмечается, что в США не будут выдавать новые визы тем студентам, которые намерены приехать в страну, даже если их обучение будет проходить в онлайн-формате. По данным Bloomberg, в стране находятся около 1 млн иностранных студентов, из них 369 тыс. студентов из Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам.

Газета ВЗГЛЯД писала, что всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем.