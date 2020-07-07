 

Зеленский провел экстренное совещание. Стало известно о пятой жертве в результате лесного пожара в Луганской области

07.07.2020, 20:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В совещании участвовали министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

“Зеленскому доложили, что пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возле села Осколоновка. Площадь возгорания составила около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на село Смоляниново. По данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия четыре человека погибли, еще девять – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в селе Смоляниново”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по поручению президента к тушению пожара были привлечены подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины. К местам возгорания направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники, отметили в офисе.

“Происходит ликвидация пожара возле села Капитаново на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники”, – добавили в релизе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который находится на месте происшествия,  в своем Telegram-канале сообщил о пятой жертве и подтвердил информацию о девяти госпитализированных.

“Поручил ГСЧС оперативно информировать общественность относительно развития ситуации, а главе ведомства – лично выехать на место событий”, – заявил Шмыгаль.

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области добрался до окрестностей временного областного центра Северодонецка. Полиция перекрыла дороги из Северодонецка в Новоайдар и село Пурдовка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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