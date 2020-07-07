 

Прокурор попросил назначить карельскому историку Юрию Дмитриеву 15 лет колонии

07.07.2020, 20:54, Разное

Прокурор попросил назначить карельскому 64-летнему историку Юрию Дмитриеву наказание в виде 15 лет лишения свободы по делу о «насильственных действиях сексуального характера» в отношении несовершеннолетней приемной дочери, передает корреспондент «Новой газеты».

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев — исследователь сталинских репрессий. В 1990-х и 2000-х годах он обнаружил несколько мест массовых расстрелов на северо-западе РФ в годы Большого террора. Соратники Дмитриева связывают уголовное преследование с многолетней работой историка по восстановлению памяти о жертвах репрессий.

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В апреле 2018 года суд уже оправдывал Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. В компьютере Дмитриева нашли фотографии, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Сам историк настаивает, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

В июне 2018 года оправдательный приговор отменили. Дело отправили на новое рассмотрение, а вскоре Дмитриева арестовали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

В июне письмо с требованием освободить Дмитриева подписали несколько сотен иностранных ученых, писателей и журналистов. У петиции в поддержку главы карельского «Мемориала» на платформе Change.org более 15 тысяч подписантов.

Источник: Новая газета



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