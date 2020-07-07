 

В Samsung намерены представить новые бюджетные смартфоны M-серии

07.07.2020, 20:53, Разное

В компании Samsung анонсировали выход новых бюджетных смартфонов Galaxy M-серии, которые должны поступить в продажу до конца 2020 года. Предварительная цена на базовую комплектацию начинается со 130 долларов (около 9 тыс. рублей).
Первая партия Samsung бюджетной M-серии продемонстрировала высокую популярность недорогих смартфонов, ориентированных на молодёжь. Именно поэтому в корпорации объявили о расширении линейки и готовности выпустить сразу два новых телефона. Первым заявлен Samsung Galaxy M41, стоимость которого не должна превысить 130 долларов. За эту цену покупатель получит устройство с диагональю экрана 6,67-дюймов и аккумуляторной батареей объёмом 6800 мАч. Также ему приписывают наличие дактилоскопического датчика на задней панели и основную камеру с тремя модулями.

Вторым заявлен Samsung Galaxy M01s, который станет ещё более привлекательным в ценовом сегменте. Точная стоимость не раскрывается, но исходя из наличия 2 Гб ОЗУ и экрана с разрешением 1520 на 720 точек, а также двойной основной камеры, цена не должна обойти модель M41. Таким образом южнокорейский гигант планирует отнять долю продаж бюджетных смартфонов у китайских Xiaomi и OPPO.



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