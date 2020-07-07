72% российских врачей считают, что систему ОМС необходимо ликвидировать — опрос

07.07.2020, 20:50, Разное



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По результатам опроса выяснилось, что 72% российских врачей хотели бы полной ликвидации системы ОМС. При этом 48% оставляют ей право на жизнь при условии грамотного использования, однако 52% опрошенных считают, что обязательное медицинское страхование в любом виде препятствуют развитию здравоохранения.

Как сообщили в «Медицинской России», около 5 тысяч респондентов уверены, что система ОМС частично эффективна, но все же приносит больше проблем, нежели пользы. 33% врачей считают ее полностью недееспособной, 16% сообщили, что что в целом система дееспособна с периодическими незначительными шероховатостями, и только 4% врачей уверены в ее абсолютной полноценности.

Ключевыми негативными факторами ОМС по мнению докторов является избыточная бюрократия, постоянные проверки, недофинансирование оказываемых услуг и низкие тарифы на оказание помощи. Главный плюс в существующей системе медстрахования содержится в возможности всех граждан РФ получить медицинскую помощь в любой момент.

Отвечая на вопрос, какая система финансирования здравоохранения была бы наиболее эффективна в России, 46% опрошенных высказались за бюджетное финансирование без посредников, 23% – за добровольное медицинское страхование (ДМС) при прямом госфинансировании экстренной помощи и отдельной соцпрограммы помощи малоимущим и недееспособным. 21% респондентов считают эффективной систему софинансирования, при которой часть стоимости медицинской процедуры пациент оплачивает самостоятельно. Еще 8% врачей полностью устраивает текущая система, 2% предлагают оставить только частную медицину без финансирования государства.

«Результаты исследования говорят о том, что среди врачей назрел запрос на изменения системы здравоохранения. Безусловно, нынешняя система финансирования медицины не самая худшая, однако она требует корректировок по части уменьшения бюрократической нагрузки на врачей. Издержки ОМС не должны ложиться на плечи врачей, медицинские организации должны искать решения, которые бы позволяли врачу больше работать с пациентом и меньше – с бумагой и документами», – сообщили MedPortal в «Медицинской России».

Эксперты отметили также, что частные клиники стремятся попасть в ОМС несмотря на негативную оценку врачебного сообщества. Это указывает на то, что возможность заработать в существующей системе есть, но необходимо сделать ее прозрачнее и понятнее.