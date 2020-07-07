 

Кононенко осудил отдыхающих, расхаживающих по городу-герою в купальниках

07.07.2020, 20:48, Новости дня

Возмущения жителей Новороссийска по поводу расхаживающих по центру города в купальниках отдыхающих понятны, поскольку такой внешний вид допустим только на пляже, сообщил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Ранее в Новороссийске часть местных жителей выразили негодование в связи с многочисленными отдыхающими, гуляющими в купальниках. По большей части людей возмущало то, что туристы позволяют себе ходить в таком виде прямо по «центру города-героя».

«Я считаю, что не важно, в каком курортном городе это происходит – такой внешний вид допустим только на пляже. Так всегда было. Если отдыхающий идет в ресторан, то не в плавках или купальнике. Так было принято почему-то в Советском Союзе, но вообще это неприлично. И я понимаю все эти возмущения со стороны местных жителей», – говорит Кононенко.

Он подчеркнул, что на его взгляд, это абсолютно нормальное правило, вопрос стоит лишь в его интерпретации – нужно же соблюдать хоть какие-то правила приличия.



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