 

Трамп объявил об официальном выходе США из ВОЗ

07.07.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что США официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил американской сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

«Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии», – передает РИА «Новости» заявление Менендеса.

В конце мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ. В Вашингтоне заявляли, что смогли найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам.

Трамп заявил, что не собирается пересматривать решение о выходе США из состава организации. По его словам, ВОЗ стала «разочарованием для всего мира».



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