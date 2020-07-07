Эксперты обсудили, как искоренить пиратство в Рунете

07.07.2020, 20:48, Новости дня

Эффективно подавлять пиратство в РФ поможет здоровая конкуренция со стороны качественного и недорогого легального контента. К такому выводу пришли участники Российского интернет-форума, которые провели во вторник онлайн-дебаты.

Полностью искоренить пиратское потребление видеоконтента в Рунете с помощью одних только договоренностей между крупнейшими игроками рынка не удастся, хотя успехи в этом направлении достигнуты значительные, констатировали участники Российского интернет-форума, выступая на круглом столе «Снижение доступности пиратского контента – вызовы 2020».

В центре внимания дебатов, которые состоялись на портале Российского интернет-форума, оказались результаты действия антипиратского Меморандума, подписанного в ноябре 2018 года. Напомним, тогда правообладатели в лице «Кинопоиска», Первого канала, «Газпром-медиа» «Национальной медиагруппы, «Ассоциации продюсеров кино и телевидения и других компаний заключили соглашение с ведущими медиахолдингами страны, такими как «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «ВКонтакте». Под эгидой Роскомнадзора стороны подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратством.

Предполагалось, что меморандум будет действовать до сентября 2019-го, если к этому времени не будет принят соответствующий закон о борьбе с пиратством. Однако в конце января этого года срок действия был продлен до конца января 2021 года. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, добавив, что проработка законопроекта продолжается, оставаясь приоритетом для ведомства.

Согласно меморандуму, правообладатель, хозяин видеопродукции мог, не обращаясь в суд, напрямую с интернет-поисковиками, вроде «Яндекса», решать болезненные для себя вопросы об удалении ссылок на пиратский контент. При этом возможность требовать оперативной блокировки таких ссылок получили и те организации, которым владельцы ранее передали свои права на фильмы, например, онлайн-кинотеатры.

Участники дискуссии отметили, что за минувшие полтора года из поисковой выдачи удалено почти 4 млн ссылок на нелегальный контент. Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, который и вел круглый стол, назвал заключение меморандума «уникальным экспериментом». Количество визитов на пиратские и на легальные сайты с видеопродукцией после его подписания резко изменилось. Первый показатель снизился с 440-480 млн до 250-300 млн, то есть на 40 процентов. При этом заходы на легальные сайты возросли на 16 %. И на 30 процентов выросло количество уникальных пользователей легальных ресурсов, то есть новичков, тех, кто зашел на страницу впервые за сутки («уников»). «Налицо прогресс, с чем я вас и поздравляю», – сказал Бырдин, добавив, что этот результат не стал следствием только лишь меморандума. Ведь часть пиратских ресурсов блокируется государственными органами за размещение рекламы азартных игр.

Замруководителя дирекции интернет-вещания Первого канала Ирина Савченко согласна, что меморандум принес «имеет осязаемые результаты для правообладателей». «На флагманском сайте канала за время после меморандума «уники» выросли на 30%, сеансы на 25 %», – отметила она. Также, по ее словам, значительно вырос трафик на подписном ресурсе «Кино 1ТВ».

Савченко не исключает, что меморандум должен со временем превратиться в основу нового закона. По ее мнению, практика «сперва попробовать, а потом превратить в закон» в данном случае оказалась правильной. «Надеюсь, что закон будет принят, но даже и сегодня видно, что рынок может регулировать себя сам», – подчеркнула участница круглого стола. «Может быть и не стоит по каждому поводу устраивать законодательную гонку», – добавила она.

Никита Трынкин, советник президента группы компаний Star Media – онлайн кинотеатра, производящего и показывающего кинофильмы и телепрограммы, также уверен, что «меморандум – это история успеха со всех точек зрения, но эту историю не надо тормозить, поскольку пираты и не думают сдаваться». Меморандум – всего лишь временное подспорье, но не панацея, полагает эксперт. Он назвал любопытные факты: в разгар апрельской «самоизоляции» пиратский трафик в РФ вырос больше чем вдвое, а в мае наши сограждане скачали четверть всех торрент-файлов в мире.

В свою очередь, директор стратегического маркетингового развития компании «Яндекс» Борис Омельницкий высказал мысль, что опыт саморегулирования профессионального сообщества могут перенять производители не только видео, но и любого сетевого контента.

«Ныне оттестирована механика будущего антипиратского закона», – сообщил Омельницкий, высказав надежду, что будет создана единая «точка пресечения» нарушения авторских прав во всех сферах. Имеются ввиду давно обсуждаемые дополнения к существующему законодательству, в частности, к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятому еще 2013 году. Эти поправки разрабатываются Роскомнадзором.

Участники онлайн-дискуссии отметили, что меморандум не закрыл, – как не закроет новый закон, – такие огромные «пиратские сквозные коридоры», как видеохостинги и торренты. Например, директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности «Group-IB» Андрей Бусаргин отметил, что пока договорились только крупные игроки рынка, а множество мелких ресурсов и об этом и слышать не хочет. Также не очень ясно, как быть с такими иностранными монстрами как Google и YouTube, которые действуют по своим законам.

Эксперты в целом согласны, что бороться с пиратством нужно не только по договоренности и законодательно, но также и еще двумя способами – во-первых, здоровой конкуренцией с помощью качественного, надежного и недорого легального контента. Во-вторых: «этическим путем», разъясняя рекламодателям «аморальность размещения рекламы на пиратских роликах», как это предложил Омельницкий.