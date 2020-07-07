 

Ученые разгадали феномен «мертвой воды»

07.07.2020, 20:43, Разное

Французские ученые смогли решить загадку явления «мертвой воды», с которым столкнулись мореплаватели еще в 1893 году. С тех пор этому феномену ученые так и не нашли объяснение, поэтому многие моряки связывали это явление с некой мистической силой.

Происходили ситуации, когда при нормальной работе двигателей, корабли будто замирали на месте, и дальнейшего движения судна не происходило. Можно было сколь угодно увеличивать работу двигателей, результат был бы прежним.

Исследователи выяснили, что на скорость судна влияют волны, которые словно конвейерная лента тормозят его движение. Данное явление можно наблюдать в тех местах, где идет смешивание воды разной плотности. В этот момент образуется сильное сопротивление, которое ученые называют волнообразным торможением Нансена.

На скорость судна могут существенно влиять волны, находящиеся на границе соленой и пресной воды.



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