Мнение: «Все жизни имеют значение», снос памятников собакам и воздушно-капельный перенос спирта

07.07.2020, 20:42, Разное

1. Оказывается, борьба лозунгов «Чёрные жизни имеют значение» («Black Lives Matter») и «Все жизни имеют значение» («All Lives Matter») активно шла ещё четыре года назад, в 2016 году (см. видео, где блогер-экспериментатор немедленно нарывается на неприятности, попытавшись использовать второй лозунг):

https://lenta.ru/articles/2020/06/13/hate_and_racism/

https://www.youtube.com/watch?v=SL8f5iWrzN0

Лозунг BLM долгое время многие считали спорным. Так, в 2016 году руководство Facebook, позволяющее сотрудникам писать что угодно на стенах у своих рабочих мест, хотело заставить работников заменить его на тогда еще более «политкорректную» версию ALM. Но сразу же после того, как об этом стало известно за пределами компании, она пошла на попятную, а ее сооснователь Марк Цукерберг выступил с разъяснением и поддержкой лозунга.

В том же 2016 году блогер-миллионник Джоуи Сэладс провел небольшой социальный эксперимент: постоял с плакатом «Black Lives Matter» в преимущественно белом районе, предлагая прохожим выразить свою поддержку движению. Согласились немногие: ему в основном отвечали, что не делают различий между людьми по цвету кожи. А вот провернуть обратное ему не удалось: появившись в черном районе с плакатом «All Lives Matter», он тут же подвергся нападению. «В 2020 году он бы не вернулся домой, чтобы смонтировать это видео», «Попробовал бы ты сделать это в Миннеаполисе в 2020», — гласят сегодняшние комментарии к тому ролику.

И действительно, теперь за такие неполиткорректные лозунги в США вполне можно потерять работу и подвергнуться массовой травле.

2. Война с историей набирает обороты на Западе, вандалы массово атакуют памятники. Ничем хорошим это не кончится, так как история как раз показывает, что снос «неправильных» памятников и тому подобное варварство неизбежно приводят к очень неприятным последствиям:

https://360tv.ru/news/interesnoe/nikomu-ne-meshal-120-let-no-vdrug-stal-rasistskim-nadgrobnyj-kamen-psu-niggeru-snesli-v-britanii/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8488865/Memorial-dog-racist-died-1902-removed-graveyard.html

Могильный камень в честь собаки по кличке Ниггер снесли в британском Уорикшире. Об этом сообщило Daily Mail.

Пес умер 22 июля 1902 года, его похоронили в парке аббатства Кумб — популярной местной достопримечательности.

В 2019 году памятник уже предлагали демонтировать, но местный совет решил сохранить его как «просвещающий о расизме». Теперь же могильную плиту снесли. Неизвестные сделали это на волне протестных настроений, зародившихся в США и поддержанных на Западе. Власти отметили, что надпись с кличкой пса оскорбляла местных жителей.

«Наша позиция в отношении расизма ясна, и хотя могильный камень был из другого времени, сегодня такое неприемлемо», — заявил представитель совета.

Жители Уорикшира в основном выступали против сноса могильной плиты. Они считали памятник частью истории города, которую следует сохранить. Жительница Уорикшира Джоди Паттисон поинтересовалась, почему бы тогда не сравнять с землей всю историю Британской империи и так окончательно избавиться от империализма.

Тем не менее монумент убрали с кладбища.

3. Вопрос врачам. Предположим, рабочий в течение 8 часов протирает спиртом разнообразные предметы. Капает спиртом на тряпочку, потом протирает. Помещение хорошо проветривается, запах спирта почти не чувствуется. Протирка идёт голыми руками, за день расходуется примерно 2 литра спирта.

Какую дозу спирта получит рабочий в конце дня через кожу и воздух?