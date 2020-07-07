Беспредел под грифом «секретно»

07.07.2020, 20:40, Разное

«Контрразведчики выполняют работу очень качественно». Так пресс-секретарь президента Песков еще до суда по мере пресечения прокомментировал задержание Ивана Сафронова, советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента «Коммерсанта».

Об Иване, кроме того, что он не только «талантливейший» (пресс-служба Кремля) , но еще честный, порядочный и любящий Родину, уже сказали все, кто с ним когда-либо работал и даже просто пересекался по роду деятельности.

Бывшие коллеги по «Коммерсанту», многие из которых до сих пор трудятся в издании, откуда Ивану пришлось уйти год назад, не только выступили со словами в его поддержку, но и встали в одиночные пикеты у здания ФСБ. Где доблестные чекисты тут же, разумеется, начали их винтить.

У простого же обывателя, узнавшего об очередном шпиёне из СМИ, просто крыша едет от ужаса. Оказывается, этот самый Сафронов не только писал про оборонку и военно-техническое сотрудничество, но и работал в президентском пуле, а затем советником главы Роскосмоса. Тут же возникает вопрос: где были все эти «качественные» контрразведчики, ФСО-шники и прочие спецслужбисты, когда допускали этого якобы агента НАТО не только к главному космическому телу страны – Рогозину, но – о, ужас – к телу самого президента.

(У нас, кстати, дополнение к вопросу незамутненных обывателей. Куда смотрел кремлевский куратор СМИ Громов? Почему щелкал клювом предводитель кремлевского пула Песков? Не говоря уже о службе безопасности олигарха Усманова, в издательском доме которого много лет работал Иван).

Президента месяцами прячут в бункере от какого-то вируса, а от самого – страшного – наймитов Запада не уберегли.

Хочется напомнить обывателям: не первый раз. Ровно год назад в качестве агента то ли польской, то ли американской разведки разоблачили некоего Воробьева, многолетнего помощника полпреда президента в УрФО Цуканова.

Вообще в государстве, по версии наших «качественных» спецслужб, творится что-то страшное. Шпионят все – кумушки, сливающие «секретную инфу» смс-ками; многодетные мамаши, звонящие в посольства недружественных стран; сотрудники госкорпораций и АП; разведчики, ученые, массово торгующие секретами Родины. Наконец, журналисты, которые разглашают эти самые секреты на первых полосах ведущих изданий страны.

Во всяком случае, такое объяснение «дела Сафронова» славные спецслужбы уже начали сливать не только в СМИ, но и в «телегу»: мол, опубликовал статью о сделке с Египтом, чем нанес вред стране на миллиарды. Ой, не спешите вписываться за Сафронова, вторят из другого канальчика, вспомните дело Сутягина.

Подобных пробросов о “подоплеке” очередного дела против очередного журналиста будет еще множество. Потому что, как уже многие написали, главный ужас «дела Сафронова» заключается в том, что информацию, почему прицепились к Ивану, что реально происходит, под предлогом секретности получить будет практически невозможно.

Зато для вящей убедительности по делу, которое обречено стать резонансным, на какой-нибудь «прямой линии с народом» может высказаться и главный чекист страны – Путин: Сафронов же освещал и его деятельность.

У нас ведь опять «органы не ошибаются». А журналисты, как показал вчерашний суд над Прокопьевой, оказываются виноватыми всегда. Просто потому, что посмели хоть на букву усомниться в непреходящей мудрости властей и правильности всего того, что они делали, делают и сделают когда-либо в будущем.

СерпомПо