На мировых рынках – спад на фоне роста числа заражений коронавирусом

07.07.2020, 20:35, Новости дня

Мировые рынки во вторник демонстрируют спад на фоне роста числа случаев коронавируса в мире.

Лондонский индекс FTSE опустился на 1,2 процента, парижский CAC-40 – на 1 процент, а франкфуртский DAX – на 1,1 процента.

На азиатских рынках во вторник также наблюдалась преимущественно негативная динамика: токийский индекс Nikkei закрылся снижением на 0,4 процента, гонконгский Hang Seng – на 1,3 процента, а шанхайский Composite вырос на 0,3 процента.

Сиднейский индекс S&P/ASX в процентном отношении остался практически неизменным. Сеульский KOSPI опустился на 1 процент, тайваньский TSEC – на 0,2 процента, а мумбайский Sensex вырос на 0,5 процента.

Нефтяные рынки во вторник продолжили падение. Американская сырая нефть торгуется по 40,24 доллара за баррель, опустившись на 0,9 процента, эталонная нефть марки Brent – по 42,78 доллара за баррель, опустившись на 0,7 процента.

Фьючерсы на все три ведущих американских биржевых индекса в преддверии открытия торгов на Уолл-стрит демонстрируют спад.