Личное: Совершенно не привязан

07.07.2020, 20:35, Разное

А вот какой дрянью онежьи онегины любят кормить корону.

Умудренный опытом и этическим багажом господин с трудом умещается на листке зеленого винограда.

Разбирайте самостоятельно.

eugeny_888

День рождения, или качконессы – народ гордый

Здравствуйте, Эволюция!

Ситуация такова. Есть он и она. И их – опосредованное Ватсапом – общение. Она сильно младше. Настолько, что у их отношений явно нет будущего. А если и есть хоть какое-то, то оно обернется для нее потерей времени, о которой эта женщина неизбежно рано ли поздно пожалеет. Он все это понимает, и поэтому против продолжения. Она – за. Все его доводы (а их целый ряд, не только возрастная пропасть) называет “отмазой”, упрекает его в том, что морочил ей голову, ругает (иногда нецензурно)… Он возмущается. Они ссорятся. На следующий день он пишет, что сожалеет о своей резкости, они мирятся, и переписка продолжается. Первой пишет всегда она. Иногда каждый день. Иногда через день. Редко через три-четыре. Шлет хохмы из сети. Иногда уморительные. Иногда просто спрашивает, как дела. Живо интересуется его проблемами. Несколько раз здорово и по большому счету помогает. С ней весело. У нее прекрасное чувство юмора. И при всей ее безбашенности и некоторой горькой ожесточенности – доброе сердце. У нее живой ум, привыкший самостоятельно, независимо мыслить. С ней интересно. Иногда – между делом – он переписывается с ней по нескольку часов.

Так проходит год. Год с того мая, когда судьба странно и причудливо свела их ненадолго вместе. Да, он действительно повел себя с ней тогда не лучшим образом. А в чем-то – наоборот… Так или иначе, те несколько недель сильно сблизили их, и теперь она говорит, что была ярко счастлива его городе и его доме и отказывается понимать, почему нельзя было просто продолжить – без требований замужества, без обязательств. Почему?

Впрочем, этот вопрос она уже давным-давно не поднимает. Просто пишет. Почти каждый день. Шлет свои фото. В основном с работы, из фитнесс-центра. Шлет видео. Как занимается с группами. Как качается.. Ему всегда нравились спортсменки. И видео он смотрит по несколько раз. Ему. стареющему мужчине, льстит. что ему пишет молодая, интересная женщина. А еще есть особая приятность в том, что он не влюблен в нее. Его уже почти не задевает, когда она присылает ему фотки накаченных до нечеловеческих размеров самцов с подписью “Вот, предложил встретиться. Как тебе?”

Да, он абсолютно свободен от нее. Доброжелателен, благодарен за общение, но совершенно не привязан. Он расстанется с ней в любую минуту, без грусти и сожалений…

И вот однажды – она спрашивает, нельзя ли приехать. И зайти. На часок. Спрашивает в шутливой форме. Но слишком настойчиво для шутки. И он недвусмысленно дает дает понять – нет. Она прощается. просто пишет “до свидания”. он печально улыбается: такое уже было, не продержалась и недели. И вправду: на следующий день очередная хохма ее собственного изготовления. Но. оказывается… последняя. Последний привет. Больше сообщений нет. Ни через неделю, ни через две… На пятый день он ловит себя на том, что уже второй час просматривает ленту их былой переписки. Он, в сущности, довольно одинок.. Но ведь он все сделал правильно, не так ли?

Ну, а теперь. собственно, вопрос. Через несколько дней у нее день рождения. Что делать? Поздравлять или нет? Женщина явно сделала над собой усилие и – поговорив в пылу обиды на отказ о своей крепкой-накрепко привязанности – решила ее порвать. И сейчас, возможно, ей нужен весь ее спортивный характер, чтобы длить молчание. стоит ли его прерывать? стоит ли напоминать ей о себе, если уж считаешь. что разрыв для нее благо? С другой стороны… не будет ли еще большей обиды для нее? Не хотелось бы. Уж кем кем, а другом она была прекрасным.

С уважением, Евгений