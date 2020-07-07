Вышивка шарфов, плетение корзин и создание семенных бомб: королева Рания с дочерью Иман посетили Умм-Кайс

07.07.2020, 20:35, Разное

Королева Рания, в отличие от монархов других стран, и в период мирового карантина продолжала выходить с мужем, королем Абдаллой II, в свет, хотя и не так часто, как раньше. Однако ее появлений мировые СМИ и поклонники ждут все так же с большим нетерпением. И вчера Рания ответила на эти ожидания: вместе со старшей дочерью, принцессой Иман, она посетила город на севере Иордании – Умм-Кайс, или Гадара, чтобы подробнее узнать о предпринятых усилиях по развитию туризма в этом регионе.

Принцесса Иман

В частности, Рания и Иман в сопровождении основательницы инициативы Baraka Destinations Муны Хаддад побывали на экскурсии в отеле типа “Постель и завтрак” Beit Al Baraka. К услугам его постояльцев предлагаются не только уютные номера, из окон которых открывается вид на горы, озеро или реку, – ресторан и терраса для загара, но и различные национальные активности. Для Рании и Иман провели экскурсию по отелю, а также предложили принять самое непосредственное участие в различных мастер-классах. Так, королева и принцесса попробовали свои силы в плетении корзин, вышивке традиционных иорданских шарфов, приготовлении национального печенья Ид, резьбе по камню, а также узнали много новой информации о местных растениях и научились делать семенные бомбы. Они состоят из почвы, гумуса и семян растений и используются для воздушного посева.

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Публикация от jordan’s royal family (@jordanroyalfamily)6 Июл 2020 в 9:46 PDT

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Публикация от jordan’s royal family (@jordanroyalfamily)6 Июл 2020 в 10:25 PDT