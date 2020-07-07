Аня Чиповская: “Самое прекрасное в актерской работе, что она рано или поздно заканчивается”

07.07.2020, 20:35, Разное

Самоизоляция стала источником не только проблем, но и вдохновения для Ани Чиповской. В июле станет доступен онлайн новый вертикальный screenlife-сериал, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым и полностью снятый на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, – проект “Взаперти”, где актриса вместе с своим молодым человеком Дмитрием Ендальцевым сыграли пару влюбленных. Правда, влюбленные они, скорее, бывшие: расстались аккурат перед началом карантина, но вынуждены оставаться вместе на самоизоляции еще две недели.

Аня, за время карантина было снято множество скринлайф-проектов. Чем вас привлек “Взаперти”?

Мне очень понравилось, что эта история на двоих. Мне хотелось пережить этот опыт именно с Димой, потому что я обожаю его как партнёра и бесконечно доверяю ему. Раньше мы играли спектакль вместе, а теперь встретились на работе – редкость. Ещё, конечно, по-настоящему важен тот факт, что это проект не о карантине. Именно поэтому он не теряет своей актуальности после снятия ограничений. Это история о двух любящих друг друга людях, о том, как мы сами являемся источником собственных проблем, о том, как важны доверие и взаимная поддержка. Это не о том, как не сойти с ума от скуки, будучи запертым в четырёх стенах. Дмитрий Ендальцев и Аня Чиповская на съемках проекта “Взаперти”

Это первый скринлайф-проект для вас. В чем отличие работы вживую от съемок онлайн?

Отличия колоссальные, конечно же. Обычно на съемочной площадке ты окружён полусотней людей, невероятным количеством техники, к каждой сцене долго готовятся, выставляют кадр, свет; мизансцену, в которой ты должен будешь существовать, определяют заранее, и крайне важно точно ей следовать. Здесь же есть ты, партнёр и телефон. Дима заметил, что ритм сцены зависит исключительно от тебя, потому что ты и актёр, и оператор одновременно. В общем, это очень интересный опыт.

Хотелось бы его повторить?

О том, чтобы его повторить, я не думаю. Здесь важна уместность и оправданность использования смартфонов. Мне кажется, “Взаперти” был для этого идеален.

Какие референсы вы использовали при работе над ролью? Или вы считаете, что отсылки мешают погружению в процесс?

Бывает по-разному. Когда репетирую в театре, например, никогда не смотрю одноимённые спектакли. Мне важно самой куда-то прорваться, не пользоваться чужими путями. “Взаперти” тоже не имеет каких-то очевидных референсов, как мне кажется. Если говорить о том, что вдохновляло, то это, наверное, способ существования актёров в “Брачной истории” Ноа Баумбаха. Много импровизации, много свободы, при этом чёткое понимание, о чём сцена и куда она должна нас привести. Аня Чиповская

Весь проект снят на смартфон. Сейчас сложно представить жизнь без телефона. Каждый человек находится в одном клике от другого, независимо от расстояния. Как вы считаете, технологии сближают или разъединяют людей?

Если говорить о молодом и старшем поколении, то технологии, скорее, сближают. Я сейчас ежедневно на связи со своим папой, которому 76 лет, мы переписываемся, шлём друг другу мемы, видео, музыку и голосовые сообщения. Я благодарна технологиям за это.

Если вы забыли телефон дома, вернетесь за ним?

Вернусь. Вопрос связи очень важен, когда я в городе и работаю.

А на отдыхе?

Могу оставить телефон в номере и не вспомнить о нём.

Используете ли вы смайлики, гифки и эмоджи в переписке?

В общении с друзьями – да, с незнакомыми людьми и в работе – практически никогда.

Если бы у вас была возможность заглянуть в телефон любого человека на планете, даже того, кто уже умер, хоть Аристотеля, Черчилля или Одри Хепберн, кто бы это был? И почему?

В телефон Сэлинджера. Вдруг в заметках было бы то, что хранится в его столе. Хотя вряд ли. Скорее всего, у него был бы кнопочный телефон с парой номеров на быстром наборе.

В сериале зритель заглядывает в экраны героев. А вы заглядываете в экраны чужих смартфонов? Или считаете это недопустимым?

Я считаю это недопустимым. Я ценю, когда люди уважают моё личное пространство, и хочу делать то же самое по отношению к другим. Но я понимаю, как очень сильные чувства и эмоции могут заставить человека делать неприемлемые вещи. Важно не терять контроль, уметь сдержаться.

В центре сюжета “Взаперти” – пара, которая распалась до пандемии, но обоим приходится находиться взаперти друг с другом. Вы оказывались в такой ситуации: когда были вынуждены общаться с человеком, с которым рядом находиться не очень хочется?

В работе порой приходится общаться с людьми, которые неприятны. Печально, когда этот человек, например, твой экранный партнёр и придётся провести вместе энное время. Тут на первый план выходит профессионализм. Нужно чётко понимать, зачем ты здесь и что от тебя требуется. В нашей работе прекрасно то, что рано или поздно она заканчивается. А в жизни я очень избирательна в общении, у меня довольно узкий круг близких друзей.

Герои проекта – тридцатилетние молодые люди. Вам самой недавно исполнилось 33 – возраст Христа. Что для вас значит эта цифра? Многие миллениалы сетуют на потерю ориентиров в пространстве, где так много информации в сети, которую постоянно нужно проверять, не знаешь, кто говорит правду, всю ли правду, что умалчивает, и главное – зачем он это говорит и пишет?

Замечательно, что человеческая жизнь не ограничена сетью. Это всегда твой личный выбор, где искать ориентиры. Я считаю, что 33 – красивое число. И обалденный возраст с любой точки зрения. Это молодость и опыт.

Вы когда-либо оказывались взаперти?

Нет, никогда. Меня не запирали в детстве – ни в наказание, ни в каком-либо другом случае. Мне кажется, самое неприятное в такой ситуации – это ощущение беспомощности. Сложно придумать что-то хуже и унизительнее. И это отсутствие выбора. А выбор и есть свобода, в каком-то смысле. Для меня это так.

Почему одни люди спокойно переносят заточение и продолжают творить даже в таких нечеловеческих условиях, а другие паникуют, оказавшись в своей квартире во время карантина?

Человеку бывает страшно столкнуться с самим собой. Когда ты не знаешь себя или боишься себя, или тебе с самим собой скучно – это знак того, что нужно что-то менять. Это повод к исследованию, анализу. Разбираться с самим собой не просто важно для личности, это ещё, в некотором смысле, долг перед окружающими. Ну, если, конечно, мы говорим о каком-то осознанном обществе.

Как вы провели карантин?

Хорошо. Меня не смущает ни сидение дома, ни социальная изолированность. В разумных пределах, конечно. Два месяца пролетели довольно быстро, я смотрела фильмы, читала, много готовила, мы сделали прекрасную историю для Storytel, записали новый аудиороман Бориса Акунина. В общем, это оказалось довольно счастливое время, мне, наверное, нужна была пауза и нужна была тишина. Единственное, иногда не хватало природы – леса, чистого воздуха. Но это всё.

В этом году у вас шесть кинопроектов. Это много. Что дает вам силы на такую продуктивность? Что вам помогает сделать выбор?

Кинопроектов, возможно, шесть, но большие роли только в трёх. Это те три фильма, которые требовали времени и полной отдачи. И потом, надо понимать, что они снимались не одновременно, так что получалось и переключиться, и подготовиться. Силы всегда даёт заинтересованность. Если вам не интересно, не будет ни сил, ни желания, ни результата.

Оглядываясь назад, вы думаете, что иногда соглашались на то, на что не стоило бы?

Да, в моей жизни случались проекты, на которые я соглашалась, преследуя только материальный интерес, ничего хорошего лично для меня из этого не выходило. Поэтому теперь я научилась говорить “нет”. Я вижу смысл только в том, чтобы делать то, во что влюбляешься, чего желаешь и что имеет значение.

Вы играете романтических героинь, но зачастую с возрастом амплуа актрис меняется. Вы готовы к переходу к ролям матерей? Кого бы вам хотелось играть?

Я играю уже давно не только романтических героинь. И поверьте, путь актрисы не настолько печален, чтобы быть ограниченным юными девами и их матерями. Кстати, романтическая героиня вовсе не обязана быть юной, это вопрос жанра и сценария. Слава Богу, мы живём в очень интересное время, когда существует огромное разнообразие вариантов развития, а также характеров, которые можно сыграть, а уж возраст – понятие очень растяжимое. Как по мне, так после 30 для актрисы начинается всё самое интересное. Мне хочется играть живых людей. Сложных, противоречивых, исполненных сомнений, ежедневно делающих свой непростой моральный выбор. Людей несовершенных, продолжающих познавать себя и мир. Это то, что мне интересно.