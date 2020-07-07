 

Источники: между Moderna и правительственными экспертами есть разногласия

07.07.2020, 20:34, Новости дня

В то время, как США активизируют усилия по разработке вакцины от коронавируса, возникли трения между правительственными экспертами и одним из ведущих разработчиков, компанией Moderna, сообщает агентство Reuters.

Федеральное правительство поддерживает проект Moderna по разработке вакцины, вложив в него почти полмиллиарда долларов. Кроме того, компания одной из первых получила разрешение начать широкомасштабные испытания на людях.

Однако компания, не выпустившая еще ни одной одобренной вакцины и не проводившая крупных клинических испытаний, вступила в противоречия с правительственными специалистами в рамках этого процесса, рассказывают близкие к ситуации источники. По их словам, из-за этого процесс начала испытаний потенциальной вакцины пришлось отложить более чем на две недели.

Некоторые из этих разногласий породили беспокойство по поводу относительно малого опыта молодой биотехнической компании. Как утверждают источники, с такими фармацевтическими гигантами, как AstraZeneca и Johnson & Johnson, у правительства аналогичных проблем не возникает.

Moderna и другие разработчики вакцин работают с Национальными институтами здравоохранения США и Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), а также с иммунологами и другими экспертами по вакцинам, которым поручено контролировать разработку испытаний.

Moderna отрицает какие-либо ошибки со своей стороны, но признает наличие «разногласий» с экспертами. Компания настаивает, что у нее есть опытная команда, в которую входят люди, которые провели несколько крупных испытаний.

В частности, руководство компании противостояло рекомендациям экспертов о том, что необходимо тщательно следить за изменениями уровня кислорода у пациентов с COVID-19, что может быть признаком опасных осложнений. В то время, как другие разработчики соблюдают данную рекомендацию, в Moderna считают, что это замедлит процесс, рассказал один из источников. В конечном итоге компания согласилась соблюдать эту процедуру.

Хотя процесс идет не совсем гладко, правительство и другие компании признают, что Moderna по-прежнему лидирует в гонке за вакциной. Фирма, основанная десять лет назад, опередила гораздо более крупные компании. AstraZeneca и Johnson & Johnson также готовятся к собственным крупномасштабным испытаниям, но пока они отстают от Moderna в США.

Министерство здравоохранения и соцобеспечения США заявляет, что сотрудничество правительства с Moderna, как и с остальными участниками проекте, является «чрезвычайно плодотворным». Ведомство также отмечает, что потенциальная вакцина Moderna показала отличные результаты в рамках первых испытаний.

От дальнейших комментариев Минздрав воздержался. Национальные институты здравоохранения и FDA комментариев не дают.



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