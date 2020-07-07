Новые репрессии против крымских татар

07.07.2020, 20:34, Новости дня

КИЕВ – Задержание крымских татар на территории оккупированного полуострова «является продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины». Об этом говорится 7 июля в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с очередной новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар.

«Такие действия России являются продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы. То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность. Более того, целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку», – говорится в заявлении на Интернет-сайте украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины требует от РФ добросовестного выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, предусматривающих, в частности, прекращение репрессий против местного населения оккупированного Крымского полуострова.

В тексте отмечается, что по имеющейся информации, по результатам обысков были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины – Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья.

Призыв к ООН и к правозащитникам

В обращении постоянного представительства Украины при ООН в связи с задержаниями на территории аннексированного Крыма отмечается, что так «работает тактика террора».

«Россия рано утром организует налеты на дома в Крыму, когда семьи еще спят, незаконно задержав шестерых крымских татар, включая инвалида. Международное право запрещает произвольное вмешательство в частную жизнь и дом человека», – говорится на странице постоянного представительства Украины при ООН в Фейсбуке.

Украинские дипломаты призывают «Генерального секретаря ООН отреагировать на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму».

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что обыски и задержания, которые прошли сегодня утром в оккупированном Крыму в домах граждан Украины, являются прямым нарушением статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Об этом Денисова сообщила в Telegram, отмечает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова подчеркнула на своей странице в Фейсбуке, что уже 67 крымских татар задержаны по ст. 205.5 УК РФ. «Их всех пытаются выдать за террористов», – добавила Джапарова.

По данному факту следственным управлением Главного управления национальной полиции в Автономной республике Крым и городе Севастополя внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по статье о Нарушении неприкосновенности жилища УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

За игнорирование аннексии – преследование

Координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева отмечает, что задержанных крымских татар – семь человек и еще одного, находящегося в розыске, обвиняют в том, что они не могли совершить.

«Опять оккупационные власти обвиняют крымских татар в якобы организации ячеек Хизб ут-Тахрир, не пытаясь даже доказывать их участие в организации», – говорит Тамила Ташева корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что оккупационные власти преследуют крымских татар и украинских активистов за их нелояльность к российскому режиму.

«С самого начала крымские татары игнорировали так называемый референдум в 2014 году и игнорировали все так называемые выборы, которые проходили на полуострове. Представителей нелояльных групп населения постоянно преследуют, обыскивают, арестовывают или похищают. Для этих целей Россия использует антиэкстремистское законодательство, причем, Кремль подобными методами действует и в других регионах своей страны», – отмечает Тамила Ташева.

Правозащитница отмечает, что Украина и международные партнеры официального Киева рассматривают это давление как дискриминацию по этническому и расовому признаку.

«Так как у Украины нет доступа к полуострову, всю ответственность несет государство-оккупант. Мы со своей стороны фиксируем эти и другие случаи для того, чтобы расследовать дела и передавать их в международные судебные инстанции», – говорит Тамила Ташева.

Повод для преследования крымских татар

Политолог и религиовед Дмитрий Горевой отмечает, что право на религиозную свободу – базовое и фундаментальное в международном законодательстве. И тем более, по его словам, в Крыму никто не может запрещать исповедовать религию, которая разрешена украинским законом.

«Согласно нормам международного и национального права, Крым – это Украина, поэтому привлечение к уголовной ответственности на территории Украины по российским законам – это нарушение международного права и нарушение основ религиозной свободы», – говорит Дмитрий Горевой корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Однако, он считает, что российские законодатели позволяют преследовать крымских татар используя политические методы в отношении членов и сторонников идей Хизб ут-Тахрир.

«После того, как Россия аннексировала Крым и распространила там свои правовые нормы, сторонников этой партии начали судить. Используя повод для запрещения этой партии, могут преследоваться и просто крымские татары, которые не принадлежат к ней. Им может приписываться членство в ней, негативные месседжи», – утверждает Дмитрий Горевой.

Он напоминает, что как организация Хизб ут-Тахрир запрещена в ряде стран, однако, ее деятельность разрешена на территории Украины. Миссия этой организации, по словам Дмитрия Горевого, исключительно политическими методами возобновить всемирный халифат.

Позиция России о действиях в Крыму

К обеду вторника российские и крымские СМИ распространили заявление крымского главка ФСБ о задержании в Крыму семерых человек, подозреваемых в организации и участии в ячейке Хизб ут-Тахрир – мусульманской организации, запрещенной в России.

В спецслужбе утверждают, что подозреваемые «распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман».

«По местам жительства членов (организации) обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», – говорится в сообщении.

Родственники задержанных, которые были свидетелями обысков, в свою очередь, заявляют, что силовики во время следственных действий подкинули им неизвестную литературу, подчеркивает сайт Крым.Реалии.

В докладе Freedom House – о ситуации в Крыму

В ежегодном докладе этой международной правозащитной организации «Свобода в мире 2020» о состоянии политических прав и гражданских свобод в странах мира, о жизни на территории Крымского полуострова отмечается, что «оккупационные власти жестко ограничивают политические и гражданские права».

«[…] делают невозможной профессиональную деятельность независимых СМИ и применяет антитеррористические статьи, а также другие нормы законодательства для борьбы с оппозиционными проявлениями», – подчеркивается в опубликованном 4 марта докладе Freedom House (Фридом Хаус) «Свобода в мире 2020».