 

Мнение: Измена в Роскосмосе

07.07.2020, 20:30, Разное

Советник Рогозина задержан по подозрению в государственной измене.

Пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание Советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сафронова И.И.

Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам.

Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос».

https://www.roscosmos.ru/28777/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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