 

Покупатели стали отказываться от американского газа

07.07.2020, 20:30, Новости дня

Низкий спрос на газ в Евросоюзе и Азии привели к отказу от 110 поставок сжиженного природного газа из США, сообщило управление энергетической информации американского минэнерго (EIA).

«Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ. Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», – цитирует данные EIA РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что летом этого года свыше 70 экспортных поставок СПГ из Соединенных Штатов на июнь и июль были отменены, более 40 запланированных на август поставок также были отменены.

«Для сравнения 74 поставки были направлены из США в январе 2020 года», – пояснили в управлении.

Во вторник сообщалось, что средняя цена экспорта газа Газпрома в мае 2020 года снизилась до 94 долларов за одну тысячу кубометров. По данным СМИ, этот показатель ниже уровня рентабельности.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что предприятие ведет переговоры с китайскими партнерами о наращивании поставок газа на 6 млрд кубометров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Ивлеева объяснила хвастовство роскошью

10.05 / Москва призвала Белый дом посмотреть американский фильм «Битва за Россию»

08.05 / Попова назвала срок действия «перчатно-масочных» ограничений

09.06 / Названа цена летних туров по России

11.05 / Der Spiegel утверждает, что Си Цзиньпин просил ВОЗ отложить объявление пандемии. В организации назвали это неправдой

01.07 / Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии

10.06 / Нефть подешевела на беспокойстве вокруг переизбытка сырья

07.06 / Зеленский назвал кандидатов на должность министра образования

03.05 / Тренер сборной Нидерландов угодил в больницу

28.04 / Минздрав разрешил клинические исследования препарата «Фавипиравир» от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска