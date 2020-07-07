Покупатели стали отказываться от американского газа

07.07.2020, 20:30, Новости дня

Низкий спрос на газ в Евросоюзе и Азии привели к отказу от 110 поставок сжиженного природного газа из США, сообщило управление энергетической информации американского минэнерго (EIA).

«Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ. Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», – цитирует данные EIA РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что летом этого года свыше 70 экспортных поставок СПГ из Соединенных Штатов на июнь и июль были отменены, более 40 запланированных на август поставок также были отменены.

«Для сравнения 74 поставки были направлены из США в январе 2020 года», – пояснили в управлении.

Во вторник сообщалось, что средняя цена экспорта газа Газпрома в мае 2020 года снизилась до 94 долларов за одну тысячу кубометров. По данным СМИ, этот показатель ниже уровня рентабельности.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что предприятие ведет переговоры с китайскими партнерами о наращивании поставок газа на 6 млрд кубометров.