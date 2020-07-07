 

В РФ разрешили выдавать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

07.07.2020, 20:30, Новости дня

Авиакомпании смогут выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за билеты, соответствующее постановление утверждено правительством России.

В документе указано, что авиаперевозчик при возникновении чрезвычайной ситуации или ее угрозе, введении режима повышенной готовности вправе отменить рейс и вернуть пассажиру средства. При отказе пассажира от перелета перевозчик также должен вернуть ему деньги, передает РИА «Новости».

«Обязательство перевозчика перевезти пассажира в пункт назначения (…) прекращается, при этом перевозчик обязан в течение трех лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика», – говорится в документе.

Напомним, в конце мая Госдума приняла закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности.



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