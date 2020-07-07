Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

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07.07.2020, 20:30, Новости дня

Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве в ходе пикетов в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Ранее были задержаны 20 человек, среди которых главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин, передает ТАСС.

Как сообщается, в ходе задержания Собчак пострадала журналистка Анастасия Ольшанская, она ударилась о каменную клумбу. Ей вызвали скорую помощь.

Между тем адвокат Сафронова Олег Елисеев сообщил, что ФСБ в ближайшее время планирует предъявить подозреваемому обвинение. «В понедельник следствие намерено предъявить Ивану Сафронову обвинение», – сказал он.

Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Издания «Ведомости» и «Коммерсант», в которых печатался Сафронов, выступили с заявлениями в его поддержку, а главред RT Маргарита Симоньян призвала правоохранителей объяснить суть обвинений в адрес журналиста.



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