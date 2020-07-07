 

Минивэн LADA Largus оказался самым популярным в сегменте

07.07.2020, 20:30, Разное

Отечественный минивэн LADA Largus по итогам пяти месяцев продемонстрировал небывалый рост популярности и оказался самым востребованным в сегменте. Официальные дилеры отчитались о продаже более 12 тыс. транспортных средств.
LADA Largus продолжает наращивать собственную популярность на территории РФ и значительно обходит других представителей этого сегмента. В концерне отчитались о прибыли в размере 9 млрд рублей от продажи этого транспортного средства в период с февраля по июнь. На втором месте за отечественным минивэном следует Toyota Alphard, но в этом случае количество проданных автомобилей разительно меньше – 229 экземпляров. Японская компания получила от продаж около 1,1 млрд рублей чистой прибыли. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz B-Класса. В РФ приобрели всего 102 автомобиля, что позволило автомобилестроительной корпорации получить 210 млн рублей.

На российском авторынке присутствуют ещё две модели в кузове минивэн, которые пользуются небольшим спросом. Речь идёт об итальянском Fiat Doblo и южнокорейском KIA Carnival. В первом случае за пять месяцев удалось продать всего 96 машин, а во втором – 38 автомобилей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / «Конфетный тупень»: Иван Макаревич раскритиковал Егора Крида за съемки в фильме

22.04 / Верховный суд рекомендовал смягчить штрафы

31.05 / Мнение: Самые «криминальные» имена…

07.05 / В США хотят ввести домашний арест для нарушающих карантин носителей коронавируса

05.06 / Умер известный советский актер Михаил Кокшенов

29.05 / Ученые: Каждый десятый диабетик умирает от COVID-19 в первую неделю

06.05 / Скандалы: Такая, сякая…

25.05 / Тайны Черного леса братьев Гримм

01.05 / Ученые разработали избавляющий от хронической боли состав

18.06 / Ученый рассказал о новой мутации коронавируса: Работает на нас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска