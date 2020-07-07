Минивэн LADA Largus оказался самым популярным в сегменте

07.07.2020, 20:30, Разное

Отечественный минивэн LADA Largus по итогам пяти месяцев продемонстрировал небывалый рост популярности и оказался самым востребованным в сегменте. Официальные дилеры отчитались о продаже более 12 тыс. транспортных средств.

LADA Largus продолжает наращивать собственную популярность на территории РФ и значительно обходит других представителей этого сегмента. В концерне отчитались о прибыли в размере 9 млрд рублей от продажи этого транспортного средства в период с февраля по июнь. На втором месте за отечественным минивэном следует Toyota Alphard, но в этом случае количество проданных автомобилей разительно меньше – 229 экземпляров. Японская компания получила от продаж около 1,1 млрд рублей чистой прибыли. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz B-Класса. В РФ приобрели всего 102 автомобиля, что позволило автомобилестроительной корпорации получить 210 млн рублей.

На российском авторынке присутствуют ещё две модели в кузове минивэн, которые пользуются небольшим спросом. Речь идёт об итальянском Fiat Doblo и южнокорейском KIA Carnival. В первом случае за пять месяцев удалось продать всего 96 машин, а во втором – 38 автомобилей.