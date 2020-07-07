Мнение: Уже арестовывают за обучение в ВШЭ

07.07.2020, 20:25, Разное

Изображение взято с сайта kommersant.ru

Тут задержали некого Сафоронова. Причём интересно пишут. Пишут что задержан «советник главы Роскосмоса». Фамилия Рогозина даже рядом не появляется. А все люди просто гадают, а кто такой «глава Роскосмоса».

Вот и мне интересно, а кто же у нас является главой Роскосмоса? За воровство на космодроме Восточный Рогозин не отвечает. За срывы сроков и различных космических программ России Рогозин не отвечает. Кто у нас вообще является главой Роскосмоса?

Вспоминаем, что по образованию Дмитрий Олегович журналист и плавно переходим к другому журналисту, т.е. к Сафронову. Подробности под катом…

И так, все новости о том, что задержали «советника главы Роскосмоса» Сафронова, (те которые исходили от самого Роскосмоса) выходили с обязательным напоминанием, что «В ведомстве пояснили, что его задержание не касается текущей работы в госкорпорации». Хотя обыски, почему-то проходили именно с госкорпорации. Наверно сотрудники ФСБ не читали новостей от госкорпорации.

Но тут, наверно совершенно случайно, приходит ещё одна новость:

Задержание Ивана Сафронова, подозреваемого в передаче сведений, составляющих гостайну, по данным Кремля, не связано с журналистской деятельностью. Об этом, отвечая на вопросы СМИ во вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив при этом, что не осведомлен о деталях дела.

Интересна формулировка: «не осведомлён», но «сообщил».

И вот тут начинается самое интересное. Я взял биографию, не очень длинную, Ивана Сафронова.

Иван Сафронов родился в Москве 18 мая 1990 года. Окончил Высшую школу экономики по специальности «Журналистика». В 2010–2019 годах был корреспондентом и спецкором “Ъ”, в 2019–2020-м — спецкорреспондентом газеты «Ведомости»

При этом, вот что статус подозреваемого делает, “Ъ” называет новую должность Ивана. Следите за руками:

Иван Сафронов назначен советником генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Т.е. тут он заместитель Рогозина, а не какого-то непонятного «главы Роскосмоса». Я вас ещё больше рассмешу, но в новости где Песков одновременно и «не осведомлён» и «сообщает», должность Сафронова ВООБЩЕ не указана. Так скромно замечено «Роскосмос, где в последнее время работал Сафронов».

Вы за руками всё ещё следите? Сведём всю информацию воедино.

Иван родился.

Окончил ВШЭ.

Работал в “Ъ”.

Работал в «Ведомости».

Работал в «Роскосмосе».

Задержание не связано с пунктом 5. Заявили в Роскосмосе.

Задержание не связано с пунктами 3 и 4. Лично я склонен доверять Пескову.

Я очень надеюсь, что задержание не связано с пунктом 1. Просто тогда не имеет смысла жить дальше.

Что у нас остаётся в остатке? Так за что ФСБ арестовало Сафронова?