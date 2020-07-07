Мнение: Имидж: Воздух и Эфир

07.07.2020, 20:20, Разное

До этого мы изучали холодные типы и вот настал черед горячих.

Если с жестким и мягким всем кое-как понятно, с горячим и холодным – не очень.

Это не горизонталь и не вертикаль, которые в лице рассмотреть может почти любой, особенно если они явно выражены в чертах и не закрыты лишним жиром.

Всем уже понятно, что если люди с явной Д пытаются выглядеть мягкими, они становятся похожи на глупых овец, а если люди с явной С делают жесткое выражение лица, они похожи на насупленных маленьких собачек.

Как теплота и холод проявляются в чертах лица?

Теплые черты крупней, очерчены глубже и ярче, линии более зрелые и более чувственные.

Поэтому горячие типы с правильным имиджем производят впечатление большого запаса энергии и силы.

Такое лицо похоже на созревший плод, тогда как лицо холодного типа – на цветок.

Именно поэтому холодные типы – часто детские. В них часто видна незрелость, несформированность, свежесть.

Часто, но не всегда. Иногда с самой ранней юности человек относится к горячему типу, а бывает, что люди и в старости остаются в земном секторе, то есть в холодном. Все зависит от конституции.

Почему немолодой человек может остаться в земном секторе, но не может в водном? Потому что водный сектор – это не только холодный тип, но и мягкий, а холодное мягкое – это всегда юное. Сухие жесткие, но достаточно тонкие или мелкие черты бывают у некоторых людей в немолодом возрасте, а вот мягкость вместе с тонкостью черт никто не сохраняет к зрелому и пожилому возрасту. Любые черты становятся либо жестче, либо горячей. Вот почему большинство людей к 40-50 годам занимают огненный и воздушный сектора, кое-кто земной, но никто не водный. С водным большинство прощаются уже в 30 лет или вскоре после.

Холодным типам идут холодные оттенки, лаконичные, но контрастные расцветки, естественные, иногда даже чуть небрежные прически, минимум простых украшений.

Чем теплей тип, тем более яркие краски он может себе позволить, теплые, пестрые и не контрастные, более сложные прически и более броские и дорогие украшения.

Если холодный тип надевает слишком яркую одежду и украшает себя, его тонкие, холодные черты совсем теряются.

Представьте себе нежный колокольчик в яркой расписной вазе. Вам покажется, что этот цветок выглядит по-сиротски, блеклым и вялым.

И это касается не только одежды, макияжа и цвета волос, но и мимики, и поведения, и речи.

Холодным типам не идет яркое выражение эмоций. Громко хохочущая девушка-Вода выглядит некрасивой, а парень-Роса, начни он говорить громко и страстно, будет раздражать куда больше, чем шумный мужчина-Облако, Воздух и Эфир.

Сдержанность идет Д-типам, но и холодным С-типам надо следить за выражением эмоций, если они хотят выглядеть красивыми. Холодный тип, будучи жарко эмоциональным, может казаться слишком нервным и тем самым раздражать.

Планка ожиданий градуса эмоций ниже.

Если вы относитесь к водному сектору, вам нужно научиться быть водной стихией, очень нежной, спокойной и плавной, даже если вы мужчина.

А вот если вы относитесь к сектору воздушному, постарайтесь не выглядеть амебой, научитесь выглядеть жизнерадостным, никогда не киснете и не будьте мрачны.

Давайте рассмотрим два горячих типа: Воздух и Эфир.

Эфир – это самый горячий тип из всего круга.

Посмотрите вот на это. Здесь отмечены типы, у которых сильней всего проявлены качества.

Помните я давала задачу? Только один человек ответил верно.

Правильная логика такова. Самый холодный тип – максимально удален от горячей половины круга. Таких типов два – Грязь и Глина, они оба максимально удалены. Но Грязь мягче Глины, а мягкость увеличивает тепло, как жесткость усиливает холод. Поэтому самым холодным типом круга будет Глина.

Не путайте с Водой и Землей. Вода отличается тем, что она одинаково холодная и мягкая, холод и мягкость в ней выражены одинаково. Земля одинаково холодная и жесткая, холод и жесткость в ней выражены одинаково. Но это не самые холодный типы. Вы должны хорошо понимать и даже чувствовать логику круга, где от элемента к элементу усиливается одно качество и снижается другое. Каждый элемент равно удален от другого, между всеми равная разница.

Вот Эфир – это самый горячий элемент круга. Чистая плазма. Аристотель считал, что из эфира состоит Солнце.

Вместе с Молнией Эфир максимально удален от холодной части круга, но Молния жестче и поэтому Эфир горячей.

Понятна логика?

Воздух немного холодней Эфира, но и мягче тоже. Эфир чуть ближе к жесткой части круга, чем Воздух.

В Воздухе сбалансирована мягкость и тепло, это мягкий элемент в той же самой степени, что и горячий.

Поэтому если вы сравниваете Эфир и Воздух, вы будете видеть следующее.

В Эфире есть немного Д, обычно это жесткие скулы или близко посаженные глаза. Чуть-чуть вертикали, которая придает лицу скульптурность. Нос у Эфира обычно средний. А вот губы большие, рот выражен, брови и глаза тоже очень яркие.

По сравнению с Облаком Эфир жестче, у него куда больше Д. Но и тепла намного больше.

Если Эфир – ваш тип, вам идет загар, темные ресницы и брови, вам идут теплые цвета одежды, и вам категорически не идет мрачность и унылость.

Эфир не имеет права быть поникшим. “Светить всегда, светить везде” девиз Эфира должен быть как у Солнца (и Маяковского).

Сейчас это очень модный тип у гламурных девушек. Все делают себе чувственные рты, подпиливают носы, наращивают ресницы и брови. Но если девушка-Эфир жалуется и ноет, нет зрелища более удручающего. Ей лучше быть Водой или Грязью, и она не будет выглядеть так противно.

Эфир должен быть очень независимым и прямолинейным, очень сильным и самостоятельным. Вот тогда ваше пламя будет разгораться внутри сосуда. Если же вы зависимы и несчастны, вы становитесь похожи на расплавленную карамель-тянучку, прилипающую к подошвам. Вот почему именно девушкам-Эфирам никогда не прощаются слабости. Вы можете завидовать Росе или Облаку, которых вечно утешают и с удовольствием жалеют, а вас сразу же начинают презирать за слабости.

Эфирам с удовольствием мстят за обиды и даже просто так делают больно. Они выглядят такими сильными энергетически, что их никто не боится обидеть.

Это касается и мужчин-Эфиров. Вам нельзя быть унылыми, вас любят только, когда вы бодры и остроумны. Вы можете уставать от этого и чувствовать разочарование: почему же вы никому не нужны, едва вам плохо. Но вот таков ваш тип, он накладывает обязательства. У него есть и бонусы, например в правильном имидже и правильном настроении – вы неотразимы, все видят только вас, смотрят только на вас, вы затмеваете другие типы. Как Солнце. Но соответствовать этому типу очень непросто.

Воздуху позволено больше, но Воздух непременно должен быть добрым и чистым. От типа Воздух ожидают, что он лишен всех почти пороков, и если Эфиру не прощают слабости духа и характера, Воздуху не прощают слабостей этики. Жадность, мелочность, злобность – все это табу для Воздуха. Воздух должен быть теплым и светлым человеком.

В чертах лица у Воздуха совсем нет жесткости, тепло более спокойное и ровное, нет таких выпуклых и чувственных черт как у Эфира. Воздуху идет безмятежность и покой, внимательность и открытость. Хорошо если у Воздуха морщинки в уголках глаз, поэтому не стоит злоупотреблять ботоксом, застывшие брови и серьезные напряженные глаза убивают этот имидж. Очень идут веснушки, свободные локоны. Мужчинам-Воздух идут длинные волосы и небольшая борода.

У типа Воздух должно проявляться максимум спонтанности. Эфир может себе позволить больше строгости, Воздух нет. Воздух должен выглядеть так, будто главное для него комфорт и внутренняя гармония. Рубашка расстегнута, галстук ослаблен или отсутствует, если можно выправить рубашку, выправляйте. Никаких неудобных и стягивающих вещей. Воздуху не идет даже слишком жесткая и плотная мускулатура, ему не идет все то, что подчеркивает чрезмерную дисциплину, Воздуху идет свобода. Это самый свободный тип из всего круга. Воздух – синоним свободы.

Свободный – это не значит эпатажный. Наоборот, быть свободным вы можете, когда не привлекаете к себе слишком много внимания. Воздух должен быть похож на кота или кошку, которые наслаждаются летом в тени рядом с блюдцем молока. Вот это ощущение присутствия рядом полного блюдца, которое вы не торопитесь опустошать, надо поймать и сделать своим внутренним ориентиром.

Специально не привожу фотографий.

Хочу посмотреть, найдете ли вы их сами. И женщин, и мужчин, и Эфир, и Воздух, ищите.

Только отличайте от Облака, от водного сектора и от огненного. Эфир – это воздушный сектор. В нем только 30% Огня.