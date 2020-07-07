 

В Китае зафиксировали случай инфицирования лихорадкой денге

07.07.2020, 20:16, Новости дня

На востоке Китая зарегистрировали случай заболевания лихорадкой денге, инфицированный пациент ранее бывал в Индонезии, Мьянме и Пакистане, сообщают СМИ.

Заболевание диагностировали у больного в уезде Гуандэ провинции Аньхой, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бэйцзин жибао».

Пациента госпитализировали, заболевание у него выявили 5 июля.

Денге – вирусная инфекция, она распространена в субтропиках, ее разносят комары. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, боли в голове и пояснице.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур в северном Китае. Руководство автономного района Внутренняя Монголия в Китае объявило третий уровень предупреждения по профилактике чумы, он будет действовать до конца года.



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