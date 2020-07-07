 

ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года

07.07.2020, 20:16, Новости дня

Число людей, живущих в крайней бедности, в 2020 году может возрасти до 71 млн человек, говорится в докладе ООН о влиянии пандемии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития 2030.

«Это первый рост уровня бедности с 1998 года. Потеря дохода, нехватка социальной защиты, рост цен означают, что даже те, чье экономическое положение было устойчиво, теперь могут оказаться под угрозой бедности и голода», – передает ТАСС сообщение организации.

По данным доклада, порядка 71 млн человек окажутся в положении крайней нищеты в 2020 году.

«Пандемия COVID-19 быстро превратилась в худший гуманитарный и экономический кризис за всю нашу жизнь, число заражений превысило 10 млн, а смертей – 500 тыс.», – говорится в докладе.

Как отмечают в организации, доход около 1,6 млрд работников, которые уже находились в уязвимых условиях, снизился на 60% в первый месяц кризиса.

Ранее РФ сообщила ООН, что смогла ликвидировать крайнюю нищету.

В марте прошлого года сообщалось, что уровень бедности в РФ по итогам прошлого года снизился до 12,9% – это самый низкий уровень с 2014 года, когда он был равен 11,2%.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что можно достичь снижения уровня бедности в стране в два раза к 2024 году.



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