Испанский суд отклонил иски об эксгумации Франко
07.07.2020, 20:08, Новости дня
В Испании отклонили три иска по якобы незаконной эксгумации бывшего испнского диктатора Франсиско Франко, иски были поданы Фондом Франсиско Франко, братством бенедиктинцев Куэльгамурос, и Ассоциацией защиты Долины Павших.
Текст решения Верховного суда по отклонению исков планируется полностью обнародовать в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
Фонд Франко требовал признать решение суда об эксгумации Франко и вернуть его тело на место захоронения.
Напомним, останки бывшего главы Испании Франсиско Франко перезахоронили на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Падро в октябре 2019 года.
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