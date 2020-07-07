Число жертв пожаров в Луганской области выросло до четырех
07.07.2020, 20:00, Новости дня
Количество погибших в результате распространения лесного пожара на жилые дома в Новоайдарском районе Луганской области выросло до четырех. Об этом сообщил в видеообращении пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.
Еще девять человек, по его словам, пострадали.
Ранее в ГСЧС говорили об одном погибшем.
По сведениям уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской области Павла Лисянского, госпитализирован 21 житель Новоайдарского района, в том числе 15 детей.
“Один взрослый находится в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем). Администрация Новоайдарского района приготовила помещение для эвакуации жителей поселков, находящихся в эпицентре лесного пожара”, – написал Лисянский в Facebook.
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Posted by Павел Лисянский on Teisipäev, 7. juuli 2020
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