 

Число жертв пожаров в Луганской области выросло до четырех

07.07.2020, 20:00, Новости дня

Количество погибших в результате распространения лесного пожара на жилые дома в Новоайдарском районе Луганской области выросло до четырех. Об этом сообщил в видеообращении пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Еще девять человек, по его словам, пострадали.

Ранее в ГСЧС говорили об одном погибшем.

По сведениям уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской области Павла Лисянского, госпитализирован 21 житель Новоайдарского района, в том числе 15 детей.

“Один взрослый находится в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем). Администрация Новоайдарского района приготовила помещение для эвакуации жителей поселков, находящихся в эпицентре лесного пожара”, – написал Лисянский в Facebook.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ07.07.2020 у Новоайдарському районі сталися декілька лісових пожеж…

Posted by Павел Лисянский on Teisipäev, 7. juuli 2020

Пожарные продолжают бороться с возгоранием сухой травы и леса вблизи сел Капитаново, Волчье и Смоляниново.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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