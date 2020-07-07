 

Лесной пожар в Луганской области достиг Северодонецка. Полиция перекрыла дороги

07.07.2020, 20:00, Новости дня

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области добрался до окрестностей областного центра Северодонецка. Об этом 7 июля сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

“Сегодня начиная с 13.00 на 102 начали поступать сообщения о возгорании сухой травы в районе Чистого озера города Северодонецка, в районе поселка городского типа Боровское огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе села Метелкино горят трава и нежилой дом, в районе городской свалки горит лес. Огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново”, – сообщила Погукай.

По ее словам, в тушении пожара задействованы спасательные отряды пожарных, оказывают помощь спасатели из других областей.

Полиция перекрыла дороги из Северодонецка в Новоайдар и село Пурдовка, говорится в сообщении.

‼️Увага! Оновлена інформація, додано відео та фото 👇Сьогодні, 7 липня, починаючи з 13-ої години, на 102 почали…

Posted by Татьяна Погукай on Teisipäev, 7. juuli 2020

По словам Погукай, жителей поселка городского типа Смоляниново эвакуируют.

Накануне в ГСЧС сообщили, что 6 июля в 13.21 вблизи села Осколоновка на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой – 20 га. В 8.11 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38 ºС) произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Погибло четыре человека, еще девять – госпитализированы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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