Гетманцев сообщил, сколько ежегодно государство будет получать от выдачи лицензий на азартные игры

07.07.2020, 20:00, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в комментарии “РБК-Украина” 7 июля, что легализация игорного бизнеса ежегодно будет приносить государству примерно 4,5 млрд грн.

Он уточнил, что это только сумма дохода от выдачи лицензий, но наполнять бюджет планируют и за счет налогообложения игорного бизнеса.

По словам Гетманцева, налогообложение будет регулироваться отдельным законопроектом, который сейчас разрабатывает профильный комитет. Поэтому оценить полный финансовый эффект от легализации в профильном комитете пока затрудняются.

Законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтении.

Во втором чтении Верховная Рада начала рассматривать законопроект 30 июня. К нему подали около 3,5 тыс. правок, депутатам осталось рассмотреть около 1,5 тыс. из них.

В пояснительной записке к законопроекту №2285-д сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Законопроект, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

В законопроекте прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта “три звезды” и выше, а казино – в пятизвездочных отелях, на территории специальных загородных пунктов отдыха площадью не менее 10 тыс. м² и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.