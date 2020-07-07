Минздрав: более 14 тысяч российских медиков заразились коронавирусом на работе

07.07.2020, 19:55, Разное

Более 14 тысяч российских медиков заразились коронавирусом во время исполнения трудовых обязанностей. Это следует из комментария министерства здравоохранения, предоставленного по запросу «Новой газеты».

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, по состоянию на 3 июля Фонд социального страхования (ФСС) выплатил медработникам компенсации более чем в 14 тысячах случаев. Сюда входят только те случаи, по которым врачебная комиссия провела расследование и установила, что медик заболел COVID-19 именно во время работы. Общее число инфицированных медработников неизвестно.

«Единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены ФСС в более, чем 14 тысячах случаев. Сроки проверки в случае временной нетрудоспособности значительно сокращены», — сказано в комментарии.

До этого Минздрав не называл общее число российских медиков, заболевших коронавирусом на работе. Как распределены эти случаи по регионам, неизвестно. В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что антитела к COVID-19 были обнаружены примерно у двух тысяч столичных медработников. Вероятно, часть этих случаев не входит в названное Минздравом число, так как медики могли заразиться вне работы или быть носителями инфекции без проявления симптомов. Компенсация положена только в том случае, если медработник заболел COVID-19 во время исполнения трудовых обязанностей и это привело к временной нетрудоспособности, инвалидности или смерти.

По данным Минздрава, медики составляют около 2% от общего числа выявленных случаев коронавируса в России. В Германии это соотношение составляет около 7%, в Италии — примерно 10%.

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Указ президента от 6 мая 2020 года устанавливает размер страховых выплат сотрудникам медучреждений, заболевшим коронавирусом на работе, а также родственникам медиков, умерших из-за инфекции. Компенсация положена медработникам, которым поставили диагноз из утвержденного правительством перечня заболеваний, вызванных COVID-19, — к ним относятся острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, сепсис и другие болезни.

Медучреждение должно создать врачебную комиссию для расследования обстоятельств заражения. «Данная комиссия призвана установить факт заражения медиком именно при исполнении обязанностей, а не при иных обстоятельствах», — пояснили в Минздраве. Если заболевание не привело к инвалидности, сумма компенсации составит 68,8 тысячи рублей. Инвалидам III группы полагается 688,1 тысячи рублей, II группы — 1,3 миллиона рублей, I группы — чуть более двух млн рублей.

Катя Бонч-Осмоловская

корреспондент дата-отдела