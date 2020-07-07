Расстроил бабушку — принц Гарри напомнил о «прошлых ошибках» Британского Содружества

07.07.2020, 19:50, Новости дня

Принц Гарри обрушился с критикой на Британское Содружество, призвав осознать его проступки, пишет Daily Mail. По мнению издания, подобные комментарии не только нарушают королевский протокол, но и могут разгневать королеву, которая возглавляет это объединение.



Reuters

Принц Гарри рискует разгневать королеву Елизавету II своим новым высказыванием. Он обрушился с критикой на Британское Содружество наций, призвав признать его «прошлые ошибки», какие бы неудобства это ни вызывало, пишет Daily Mail.

«Когда мы смотрим на Содружество наций, то понимаем, что не сможем двигаться вперёд, если не осознаем прошлое, — сказал 35-летний герцог Сассекский в беседе о равных правах и справедливости с лидерами молодёжной организации Queen’s Commonwealth Trust. — Очень многие народы делают невероятную работу, признавая прошлое и пытаясь исправить проступки. Но я думаю, всем нам понятно, что многое ещё предстоит сделать».

«Мы не можем отрицать или игнорировать тот факт, что всех нас учили смотреть на мир по-другому. Тем не менее, как только вы начинаете понимать, что существует этот предрассудок, нужно его признавать. Следует поработать над тем, чтобы стать более осведомлёнными и получить возможность противостоять тому, что совершенно неправильно и не должно быть приемлемым в нашем обществе сегодня», — подчеркнул принц.

«Это будет непросто и в некоторых случаях вызовет чувство неудобства. Но так необходимо поступить. И знаете почему? Потому что все от этого выиграют», — добавил Гарри.

По мнению издания, слова принца выглядят как нападки на Британскую империю и сменившее её Содружество, которым в настоящий момент управляет Елизавета II. Более того, подобное заявление идёт вразрез с королевским протоколом, который предостерегает от вмешательства в политику.

«Вмешательство» принца подверглось осуждению со стороны многих пользователей соцсетей, которые усомнились в его знании истории. По их словам, Британское Содружество и было создано для того, чтобы «искупить» ошибки империи.

Заявление Гарри не пришлось по душе и депутату-консерватору Эндрю Розинделлу. В интервью Daily Mail он предположил, что комментарии принца «расстроят» королеву.

«Я не согласен с тем, что он говорит. Мы должны смотреть вперёд, а не оглядываться назад. После выхода из королевской семьи ему следовало бы заняться собственной жизнью, а не лезть в политику. Так поступать неправильно. Я также не уверен, что это порадует его бабушку», — заявил парламентарий.

Гарри и его супруга Меган Маркл уже не в первый раз выступают с речами о расовом равенстве и социальной справедливости. На днях принц публично выразил сожаление, что молодым людям приходится жить в мире, где процветает «повсеместный узаконенный» расизм.

В ответ принца призвали покаяться за собственные расистские выходки прошлого. В частности за то, что он наряжался в нацистскую форму на Хэллоуин в 2005-м и использовал уничижительное выражение в адрес своего сослуживца-пакистанца в 2006 году, обращает внимание Daily Mail.