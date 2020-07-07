На улицах американских городов стреляют в детей — полиция не может их защитить

07.07.2020, 19:50, Новости дня

На выходных, во время празднования Дня независимости США, в Нью-Йорке, Чикаго и других крупных городах страны от рук вооружённых бандитов погибли десятки людей, передаёт Fox News. Среди жертв — маленькие дети. Как отмечает телеведущий Fox News Такер Карлсон, это закономерное последствие антиполицейской риторики и урезания финансирования стражам порядка.

29 ноября 2012 года не прогремело в новостях, а зря. В тот день в Нью-Йорке, нашем крупнейшем городе, за целых 24 часа не было ни одного насильственного преступления. Ни одного убийства, никакой стрельбы, никакой поножовщины. Это громадное достижение для любого 8-миллионного города. Но для Нью-Йорка это было ещё и впечатляющей вехой: всего 20 годами ранее в Нью-Йорке в среднем ежедневно совершалось более пяти убийств; потом он стал одним из самых безопасных больших городов в мире.

Однако за последний месяц мы потеряли и это достижение, и такое же снижение преступности в больших городах по всей Америке. И произошло это с шокирующей скоростью. Только за вчерашний день в Нью-Йорке было 30 случаев стрельбы и 10 убийств. В первые шесть дней месяца в Нью-Йорке подстрелили почти 100 человек. За последние 28 дней число инцидентов со стрельбой в Нью-Йорке утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Чикаго за время празднования 4 июля (Дня независимости США. — ИноТВ) огнестрельные ранения получили 79 человек, 15 погибли. Где, кстати, сторонники контроля над огнестрельным оружием? Я что-то не слышал от них заявлений по этому поводу. Их бесит то, что у людей на фермах в Айове есть AR-15, а о зверствах, происходящих прямо сейчас в наших городах, они не говорят ни слова.

Но события в Чикаго — лишь продолжение июньской тенденции. Всего за один месяц были убиты 89 человек — это был самый смертоносный июнь в Чикаго почти за четверть века. Ранее в этом году мэр Лори Лайтфут читала своим горожанам нотации о своём исключительном праве на услуги парикмахера во время коронавирусного карантина. Теперь она говорит, что любые утверждения об опасной обстановке или хаосе в Чикаго — это… Угадайте! Ну же, подставьте слово! Расизм!

ЛОРИ ЛАЙТФУТ, мэр Чикаго: Президент Трамп пытается проводить стратегию Ричарда Никсона от 1968 года. То есть создать впечатление, будто в подконтрольных демократам больших городах царит неудержимый беспредел, сыграть на страхах белых избирателей в пригородах и сельской местности, чтобы они сплотились вокруг него как вокруг президента, защищающего закон и порядок. Политическая подоплёка видна невооружённым глазом. И, откровенно говоря, это смехотворно.

Ага. То есть за месяц убито 89 человек, но злит это только белых сельских жителей? Хм. А как насчёт родственников этих 89 человек, убитых в вашем городе? По словам мэра Лайтфут, это «смехотворно». Правда, что ли? Так она относится к бойне в Чикаго. Конечно, Лори Лайтфут легко смеяться: за счёт населения она держит огромную охрану. Завтра же надо эту охрану у неё отобрать — посмотрим, будет ли она и дальше смеяться по поводу происходящего в Чикаго.

У простых людей нет огромной охраны, оплачиваемой из бюджета. Одну из убитых на минувших выходных в городе Лори Лайтфут звали Наталия Уоллас, ей было семь лет. Она была с семьёй на пикнике в честь 4 июля, когда трое мужчин подъехали на машине и обстреляли отдыхающих. После её убийства с прессой поговорил её дядя. Он не умолял расформировать полицию или лишить её финансирования, он спрашивал, где были копы. Их там не было, и они не защитили маленькую девочку. Цитирую: «Они не были здесь, а ведь здесь им самое место, в этих опасных уголках, где происходит насилие». Конец цитаты.

Это же очевидно! Кому ещё, как не дяде убитого семилетнего ребёнка, высказать правду, которую не выскажут другие, в том числе, конечно же, Лори Лайтфут! Когда вы лишаете полицию финансирования, когда вы посмеиваетесь над убийствами и вините белых сельских жителей за то, что они обеспокоены, в вашем городе умирают семилетние девочки.

Впрочем, Чикаго и Нью-Йорк — не единственные города, возвращающиеся к хаосу 30-летней давности. С пятницы в Филадельфии 34 человека получили огнестрельные ранения, 9 погибли. Это — часть 27-процентного роста числа убийств по сравнению с предыдущим годом. В Сан-Франциско 6-летний Джейс Янг был убит во время празднования дня рождения. В Вашингтоне, нашей столице, 11-летнего Дэвона Макнила застрелили во время барбекю. В Атланте за выходные убили пятерых, одной из них была восьмилетняя Секория Тёрнер.

Мэр Атланты Киша Лэнс Боттомс хотя бы не назвала убийство детей в своём городе смехотворным…

КИША ЛЭНС БОТТОМС, мэр Атланты: Мы стреляем друг в друга на наших улицах, в этом городе. И вы насмерть застрелили ребёнка! Стрелял не один человек, а как минимум двое. Восьмилетний ребёнок! Мы наносим друг другу больше вреда, чем любой сотрудник полиции!



Потом она сказала, что во времена Движения за гражданские права (чернокожих. — ИноТВ) «мы знали, кто враг». Правда? Какого такого врага вы имеете в виду, мэр Киша Лэнс Боттомс? Атланта вышла из-под контроля. Спросите любого, кто там живёт, что они об этом думают. Посмотрите видео, снятое на выходных в Атланте. Два часа утра, центр города напоминает сцену из другой страны. Грохочут фейерверки — может быть, это выстрелы? Нигде никаких полицейских. Почему их нигде нет? Потому что полицейских очернили. И что бы ни говорили политики, почти все они участвуют в этом отказе от исполнения законов. Никто не удивлён, что вследствие этого гибнут маленькие дети. Это жутко.

Дата выхода в эфир 06 июля 2020 года.