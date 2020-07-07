Шнуров стал сопредседателем «Партии роста»

07.07.2020, 19:48, Новости дня

Музыкант, певец Сергей Шнуров стал сопредседателем «Партии роста», об этом сообщили в пресс-службе политического объединения. Решение было принято 7 июля на съезде партии в Москве.

«Самая главная задача, которую мы ставим перед собой, – подойти во всеоружии к выборам в Государственную думу в 2021 году», – передает РБК заявление председателя партии Бориса Титова.

Всего были избраны десять сопредседателей: глава партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко, депутат заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксения Безуглова, эксперт Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Напомним, во вторник съезд «Партии роста» переизбрал Бориса Титова председателем организации.