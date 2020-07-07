В Белграде ввели комендантский час

07.07.2020, 19:48, Новости дня

В Белграде вводится комендантский час из-за критической ситуации по эпидемии новой коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение отдал президент Сербии Александр Вучич.

«Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах – тревожная. <…> С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше пяти человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника», – цитирует Вучича ТАСС.

В стране на данный момент более 4 тыс. инфицированных человек, больницы Белграда и других крупных городов переполнены.

До этого в Белграде был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В городе введен запрет на собрания людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек – на открытом воздухе, ночные клубы не могут работать с 23.00 до 06.00, как и кафе, не имеющие открытых веранд. Обязательно ношение защитных масок, за несоблюдение этих мер будут вводиться штрафы.

Число летальных исходов в Сербии выросло до 330.

Во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, в мире за выходные было зафиксировано 400 тыс. новых случаев заболевания.