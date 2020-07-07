Мнение: Тяжкие телесные повреждения, дроны-почтальоны и слово «чёрный» с большой буквы

07.07.2020, 19:45, Разное

1. На «Руксперте» вышла очередная статья со статистикой по преступности, а именно – по нанесению тяжких телесных повреждений (см. заглавный график). Мы вновь видим два пика – в 1993 и в 2005 году, а общее снижение к настоящему моменту составило около трёх раз:

https://ruxpert.ru/Статистика:Причинение_тяжких_телесных_повреждений_в_России

Очередное доказательство того, что уровень агрессии в российском обществе упал, а уровень благополучия, наоборот, вырос.

2. Почта России вернулась к идее доставлять посылки дронами:

https://lenta.ru/news/2020/07/03/drone/

Осенью 2020 года «Почта России» собирается возобновить испытание беспилотников, с помощью которых она хочет доставлять посылки в труднодоступные места. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК рассказал глава компании Максим Акимов.

Он подчеркнул, что в тестах примут участие тяжелые дроны с дальностью полета 300-400 километров и грузоподъемностью 50-150 килограммов. Они в состоянии работать там, где за исключением прямого радиоканала нет никакого интернета.

По словам Акимова, такие технологии существенно упростят доставку. Ведь от точки получения груза может быть «94 километра, из которых 20 по болоту, а 60 — по воде или зимнику». Из-за этого люди получают посылки раз в месяц или даже раз в квартал.

Предыдущие испытания пару лет назад окончились не очень удачно. Но технологии не стоят на месте, так что будем надеяться, что в нашей стране появятся роботы-почтальоны.

3. Похоже, нынешние события в США могут привести к заметным изменениям в орфографии английского языка:

https://360tv.ru/news/mir/nyt-nachnet-pisat-slovo-chernyj-s-bolshoj-bukvy/

The New York Times начнет писать слово «черный» с большой буквы. Такое решение американское издание приняло, чтобы продемонстрировать уважение к темнокожим жителям.

Информация об этом появилась на сайте The New York Times:

«Мы считаем, что это стилистическое нововведение лучше всего передает элемент общности и идентичности и отражает нашу цель уважать всех людей и сообщества, аудиторию которых мы охватываем.» The New York Times.

Слово «черный» станут писать с большой буквы в том случае, если оно используется при описании людей и культур африканского происхождения. Ранее издание стало использовать заглавные буквы для обозначения национальностей. Речь идет о «азиатоамериканцах» (Asian-American), «латиноамериканцах» (Latino), индейцах (Native) и эскимосах (Indigenous).

При этом слово «белый» продолжают писать с маленькой буквы. Издание объясняет это тем, что никаких культурных предпосылок для написания его с заглавной буквы пока не возникало.

Кроме того, в NYT подчеркнули, что люди, которые выступают за превосходство белого населения, уже давно пишут это слово именно с большой буквы. А значит, это еще один повод отказаться от такого нововведения.

Ранее о своем решении писать слово «черный» с большой буквы заявило агентство Associated Press.