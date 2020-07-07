Личное: Москвички, не давайте на первом свидании!

07.07.2020, 19:40, Разное

Нет большей ханжи, чем бывшая развратница, говорят в народе. Ксения Бородавка вдруг выдала, что все москвички прыгают в постель сразу на первом свидании.

«В Москве очень легко с женщиной не просто познакомиться, но и в тот же вечер оказаться с ней в кровати. Это абсолютно не составляет никакого труда для мужчины, и женщины сами в этом виноваты».



Фото: Соцсети

Дала очень легко? Сама виновата!

То есть, вся ответственность, по мнению мамочки трансляции из публичного дома 2, лежит не на тех козлах, что сидят в кафе и бросают хлебные шарики в декольте посторонних женщин, а на девках — дают, заразы, легко!

Всё понятно, конечно, что все мы — приличные люди — против разврата.

Но Ксения-то тут при чём?

Если ты не дала на лобковом месте публичного дома, ты не яркая. А раз не яркая, Бородавка первая тебя выгонит по сценарию.

Кто виноват? Девка, которая не дала или те, кто её вынуждает дать, чтобы остаться в публичном доме?

Впрочем, одно дело — работа, другое — личное. Может быть, Ксюша сама, сквозь отвращение, работает на поляне, но в душе считает иначе?

И такое возможно, мало ли. Посмотрим на Ксюшу — сколько у неё там детей? От скольких разных мужчин? Скольких сожителей она приводила в дом к своим детям?

Не вдаваясь в арифметику, много. Много было этих мужчин.

На самом же деле, как мне кажется, Ксения не стала вдруг образцом морали и нравственности. До неё наконец просто дошло, что она — старая. А раз старая, очередной омар вот-вот сбежит.

А кто виноват, когда мужик изменяет? Ну, конечно же, подлая давалка-любовница!

Не мужа винить ведь, правда? Разводиться тогда придётся. И не себя обвинять — то, что выглядишь хорошо прожаренным возрастным поросёнком — тут недолго и впасть в депрессию.

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Сучка крашена виновата! Дают, паскудницы, на первом свидании! Они виноваты!

«Женщинам надо задуматься, что они делают. О том, какой пример они подают следующему поколению. Если этот мужик слишком быстро отошел в сторону, ничего страшного. Ваша судьба от вас никуда не уйдет, и вы в любом случае будете счастливы».

Не давайте Омару, кричит через Эскортограм и оптоволокно Ксения. Отойдите в сторону! У вас будет свой омар, а моего не трогайте!

Ксюш, ну ты эта — не переживай так. Видала я твоего омара — ему нормальная девка не то, что на первом свидании, а вообще не даст. Ни-ког-да. Ну, а если и даст какая такому, то вряд ли он сбежит от тебя, мамочка — ты ж его кормишь и поишь, а у пергидрольной драной птушницы денег на омара нет.

Понимаешь? Не ссы, в общем, вот такое — не уведут. Точно тебе говорю.

Скажите Ксюхе — мне её правда жалко! — дали бы дрессировщику покойного Шантика, москвички? А не москвички?

Хоть кто-нибудь дал бы Омару хотя бы на десятом свидании?!