МВД готовится менять внешний вид водительского удостоверения

07.07.2020, 19:30, Новости дня

МВД РФ разработало проект приказа, вносящий изменения в ведомственные нормативные акты, согласно которым на водительских правах будут дополнительные обозначения.

«Проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству РФ и нормам международного права, а также уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Так, предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения не только надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE.

Кроме того, в проекте уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и ПТС, а также в образец водительского удостоверения.

Помимо прочего, вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок. В документе уточняется перечень сведений, вносимых в графу «Особые отметки» паспорта транспортного средства.

Также проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.

Напомним, с начала июля в РФ вступили в силу новые правила легализации и ввоза автомобилей из-за границы.