Турецкая компания построит в Татарстане электростанцию

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07.07.2020, 19:30, Новости дня

Турецкая строительная компания Enka и российская «Татэнерго» построят в Татарстане электростанцию комбинированного цикла стоимостью 25,6 млрд рублей, говорится в заявлении турецкой компании.

«Наша компания заключила контракт с АО «Татэнерго» на строительство под ключ электростанции комбинированного цикла на природном газе мощностью 858 МВт. Стоимость контракта составляет 25,6 млрд рублей. Ожидается, что электростанция будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года», – цитирует документ ТАСС.

Компания «Энка» – крупнейшая строительная компания в Турции. Согласно официальным данным, она выполнила в Турции 125 проектов, общая сумма контрактов по которым составляет 7 млрд долларов, и 411 проекта за пределами республики на общую сумму в почти 43 млрд долларов.

В прошлом «Энка» уже построила на территории РФ Яйвинскую ГРЭС и Березовскую ГРЭС, а сейчас возводит газотурбинную ЭСКЦ в Нижнекамске и еще одну ЭСКЦ в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона.

В 2018 году президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкара запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.



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