На американском сегменте МКС вышел из строя блок питания

07.07.2020, 19:30, Новости дня

На Международной космической станции отказал блок электропитания, вскоре его планируется заменить с помощью манипулятора, сообщили в НАСА.

Блок дистанционного электропитания отказал 1 июля, он находится снаружи станции, со стороны американского сегмента, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

Блок подает питание на один из компьютеров снаружи станции.

В конце недели блок заменят на новый с помощью канадского дистанционного манипулятора, которым будут управлять с Земли.

В начале июля орбиту Международной космической станции скорректировали из-за возможного столкновения с космическим мусором. Маневр прошел штатно, станцию сместили с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14».