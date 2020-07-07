На американском сегменте МКС вышел из строя блок питания
07.07.2020, 19:30, Новости дня
На Международной космической станции отказал блок электропитания, вскоре его планируется заменить с помощью манипулятора, сообщили в НАСА.
Блок дистанционного электропитания отказал 1 июля, он находится снаружи станции, со стороны американского сегмента, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.
Блок подает питание на один из компьютеров снаружи станции.
В конце недели блок заменят на новый с помощью канадского дистанционного манипулятора, которым будут управлять с Земли.
В начале июля орбиту Международной космической станции скорректировали из-за возможного столкновения с космическим мусором. Маневр прошел штатно, станцию сместили с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14».
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