Меньше да лучше: Крисси Тейген отдыхает в Мексике после удаления грудных имплантов

07.07.2020, 19:27, Разное

Радость – в мелочах, в чем на личном опыте смогла убедиться во время своего отдыха Крисси Тейген. Супруга Джона Ледженда призналась своим подписчикам в Instagram, что впервые за долгое время может позволить себе раздельный купальник – и невероятно счастлива по этому поводу. Выбор в пользу слитных комплектов для плавания раньше она делала не из лишней скромности, а по причине объемного бюста, который с трудом умещался в купальники других фасонов. Но после того как в июне Крисси решилась на операцию по удалению вставленных в грудь в 2006 году имплантов, ее гардероб стал куда обширнее. А отдых в Мексике – куда приятнее.

Крисси Тейген на отдыхе в Мексике С дочерью Луной

Для приема солнечных ванн – которые Крисси после нескольких недель реабилитации уже может себе позволить – она отправилась в местечко под названием Пуэрто-Вальярта. В роскошном отеле она отдыхает в компании мужа, детей – Майлза и Луны – и своих подруг. К слову, глядя на снимки, которые Крисси выкладывает со своего отдыха в Instagram, некоторые подписчики отметили, что грудь телеведущей после удаления имплантов почему-то ничуть не уменьшилась в объемах. На что сама Тейген со смехом ответила:

Я клянусь вам, сама не понимаю, почему они стали еще больше. Мне кажется, они вообще поднялись на пару сантиметров и стали более упругими.

Крисси Тейген

В чудесном (и довольно необычном преображении) форм Крисcи можно лично убедиться на фото. Мы же напомним, еще весной знаменитость призналась, что хочет удалить импланты, а уже в июне попрощалась с инородными полусферами в своем теле, чем сразу же поделилась с подписчиками. Затем модель вернулась домой, где ее ждал весьма необычный подарок от друзей, – торт в форме груди с установленным на нем могильным памятником и надписью “Покойся с миром, 2006-2020”. Крисси, которая сама всегда с юмором говорила о своей фигуре, такой жест наверняка очень повеселил. Не менее забавный подарок Крисси получила еще до операции от дочери Луны. Крисси обнаружила у себя в палате письмо от 4-летней малышки с такими словами: “Желаю веселого расставания со своими сисями. С любовью Луна. Пока, сиси”.

Крисси Тейген с дочкой Луной и сыном Майлзом Джон Ледженд и Майлз

Впрочем, если верить новым роликам в блоге Тейген, это прощание было преждевременным, импланты – небольшими, а формы и те самые “сиси” – достались ей от природы. Примечательно, что при этом операцию по увеличению груди Тейген сделала в 20 лет, чтобы красиво выглядеть в купальниках. Об этом она рассказывала во многих интервью. После рождения второго ребенка модель все чаще стала задумываться о том, чтобы провести повторную операцию: кормление грудью двоих малышей не прошло бесследно, и старые импланты уже не соответствовали размерам изменившейся груди Крисси. По-видимому, теперь она пересмотрела свои взгляды на стандарты красоты.

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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)4 Июл 2020 в 12:52 PDT