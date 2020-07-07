У президента Бразилии Жаира Болсонару диагностирован коронавирус

07.07.2020, 19:25, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник сообщил, что у него диагностировали коронавирус, однако он чувствует себя хорошо, несмотря на повышенную температуру.

Болсонару, многократно преуменьшавший опасность нового вируса, сдал анализ в понедельник после того, как почувствовал появление симптомов.

В интервью государственному телеканалу TV Brasil Болсонару рассказал, что почувствовал недомогание в воскресенье и начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин, эффективность которого для лечения COVID-19 не доказана.

Бразилия занимает второе место в мире по числу подтвержденных случаев, уступая лишь США. В крупнейшей стране Латинской Америки зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения и 65 000 смертей.

Болсонару неоднократно пренебрегал рекомендациями носить маску на публике, даже после того, как в конце июня его обязал это делать суд. Бразильский лидер также выступал против рекомендаций по соблюдению социальной дистанции, которые поддерживает ВОЗ.

В минувшие выходные Болсонару посетил множество мероприятий, в том числе встретился с американским послом Тоддом Чэпменом по случаю Дня независимости США. Судя по фотографиями, оба были без масок.

Посольство США в Бразилии в понедельник сообщило в «Твиттере», что 4 июля посол обедал с Болсонару, пятью министрами и сыном президента, конгрессменом Эдуарду Болсонару. У посла нет симптомов, однако он намерен сдать анализ и принимает меры предосторожности, сообщают в дипмиссии.