6 рецептов смузи во время диеты

07.07.2020, 19:23, Разное

Уникальная по

своей полезности добавка “тмин + лен”

Однажды, услышав, как Пророк сказал: “Поистине, этот черный тмин является средством против

любой болезни, кроме “самма”, я спросила: “А что такое “самм”?” – на что Пророк сказал: “Смерть”. (Сахих Аль-Бухари. Книга

медицины. Гл. 4. 1873).

Сделайте заранее заготовку для смузи. Для

этого смелите лен и черный тмин отдельно, а потом добавьте уже в перемолотом

виде в блендер.

Для усиления эффекта залейте на ночь

семена небольшим количеством питьевой воды, а утром используйте готовую смесь,

не сливая жидкость. За ночь в емкости образуется очень ценный для желудка

продукт – слизь, которая, совместно с гликозидом линамарином, оказывает

равномерное обволакивающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного

тракта, уменьшает действие рефлюксов и всасывание токсинов, снимает воспаление

и обладает обезболивающим действием. Такой напиток обладает естественным легким

слабительным эффектом.

Для приготовления смузи просто взбейте в

блендере все указанные в рецепте ингредиенты до однородной массы.

Рецепт смузи “Смородина

со сливками”

4 финика (можно заменить 1 чайную ложку

стевии)

стевии) 2 столовые ложки смородины (одного сорта,

или красную и черную в равных пропорциях)

или красную и черную в равных пропорциях) 100 мл питьевой воды

1 чайная ложка перетертого черного

тмина

тмина 1 чайная ложка перетертого льна

1 столовая ложка кокосовых сливок

Вместо смородины можно использовать

сезонную ягоду или замороженную. Пектин и пищевые волокна, входящие в

состав фиников, снижают риск некоторых раковых заболеваний и благотворно влияют

на пищеварительную систему.

Рецепт смузи “Миндальный

шоколад”

100 мл миндального молока

10 штук бобов какао (перемолоть в какао-порошок)

Корица на кончике ножа

1 чайная ложка перетертого черного

тмина

тмина 1 чайная ложка перетертого льна

1 чайная ложка стевии (но учтите, что миндальное

молоко обычно уже сладкое)

Какао-бобы содержат множество

микроэлементов и минералов. Какао увеличивает продолжительность жизни и

является природным антиоксидантом, связывая свободные радикалы и уменьшая

вероятность рака.

Рецепт смузи “Супер

энергия”

0,5 предварительно замороженного банана (это

важно для правильной консистенции)

важно для правильной консистенции) 100 мл питьевой воды

1 чайная ложка (с горкой) урбеча из семян

конопли

конопли 1 чайная ложка перетертого черного

тмина

тмина 1 чайная ложка перетертого льна

Урбеч из конопли показан людям с низким

гемоглобином, содержит много белка и полезен для нервной системы человека

(калоризатор). Некоторые ученые считают, что конопляный урбеч обладает

способностью очищать организм от холестерина и выводит канцерогены, тем самым

снижая риск развития онкологии.

Рецепт смузи “Кофейный

бум”

Эспрессо (1 порция)

1 чайная ложка кокосового масла

100 мл питьевой воды

Специи (все на кончике ножа): кайенский

перец, красный перец, куркума

перец, красный перец, куркума 1 чайная ложка перетертого черного

тмина

тмина 1 чайная ложка перетертого льна

1 чайная ложка стевии (если хочется напиток

послаще)

Рецепт 5 “Витамин

С”

3 столовые ложки жимолости (замороженной

или свежей)

или свежей) 100 мл питьевой воды

1 чайная ложка перетертого черного

тмина

тмина 1 чайная ложка перетертого льна

1 чайная ложка стевии

Жимолость оказывает мощный антиоксидантный

эффект, поэтому используется в качестве поливитаминного средства. Поскольку в

жимолости витамина С не меньше, чем в лимонах, она чудесно поддерживает

иммунитет и является отличным противовирусным средством.

Рецепт смузи “Матча”

1 столовая ложка матчи

75 мл кокосовых сливок

75 мл питьевой воды

1/2 чайной ложки перетертого черного

тмина

тмина 1/2 чайной ложки перетертого

льна

льна 1 чайная ложка стевии

Польза матчи: витамин С, минералы

(кальций, железо, калий), антиоксиданты. А самое интересное – полифинолы.

Они снижают риск сердечных и онкологических заболеваний, регулируют

содержание сахара в крови, помогают снизить артериальное давление и обладают

способностью “тормозить” старение.

Все рецепты являются уникальной

разработкой эксперта по правильному питанию Евгении

Гладкиной. Готовьте их во

время диеты и просто по желанию, и организм скажет вам спасибо.