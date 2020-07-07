6 рецептов смузи во время диеты
07.07.2020, 19:23, Разное
Уникальная по
своей полезности добавка “тмин + лен”
Однажды, услышав, как Пророк сказал: “Поистине, этот черный тмин является средством против
любой болезни, кроме “самма”, я спросила: “А что такое “самм”?” – на что Пророк сказал: “Смерть”. (Сахих Аль-Бухари. Книга
медицины. Гл. 4. 1873).
Сделайте заранее заготовку для смузи. Для
этого смелите лен и черный тмин отдельно, а потом добавьте уже в перемолотом
виде в блендер.
Для усиления эффекта залейте на ночь
семена небольшим количеством питьевой воды, а утром используйте готовую смесь,
не сливая жидкость. За ночь в емкости образуется очень ценный для желудка
продукт – слизь, которая, совместно с гликозидом линамарином, оказывает
равномерное обволакивающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного
тракта, уменьшает действие рефлюксов и всасывание токсинов, снимает воспаление
и обладает обезболивающим действием. Такой напиток обладает естественным легким
слабительным эффектом.
Для приготовления смузи просто взбейте в
блендере все указанные в рецепте ингредиенты до однородной массы.
Рецепт смузи “Смородина
со сливками”
- 4 финика (можно заменить 1 чайную ложку
стевии)
- 2 столовые ложки смородины (одного сорта,
или красную и черную в равных пропорциях)
- 100 мл питьевой воды
- 1 чайная ложка перетертого черного
тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
- 1 столовая ложка кокосовых сливок
Вместо смородины можно использовать
сезонную ягоду или замороженную. Пектин и пищевые волокна, входящие в
состав фиников, снижают риск некоторых раковых заболеваний и благотворно влияют
на пищеварительную систему.
Рецепт смузи “Миндальный
шоколад”
- 100 мл миндального молока
- 10 штук бобов какао (перемолоть в какао-порошок)
- Корица на кончике ножа
- 1 чайная ложка перетертого черного
тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
- 1 чайная ложка стевии (но учтите, что миндальное
молоко обычно уже сладкое)
Какао-бобы содержат множество
микроэлементов и минералов. Какао увеличивает продолжительность жизни и
является природным антиоксидантом, связывая свободные радикалы и уменьшая
вероятность рака.
Рецепт смузи “Супер
энергия”
- 0,5 предварительно замороженного банана (это
важно для правильной консистенции)
- 100 мл питьевой воды
- 1 чайная ложка (с горкой) урбеча из семян
конопли
- 1 чайная ложка перетертого черного
тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
Урбеч из конопли показан людям с низким
гемоглобином, содержит много белка и полезен для нервной системы человека
(калоризатор). Некоторые ученые считают, что конопляный урбеч обладает
способностью очищать организм от холестерина и выводит канцерогены, тем самым
снижая риск развития онкологии.
Рецепт смузи “Кофейный
бум”
- Эспрессо (1 порция)
- 1 чайная ложка кокосового масла
- 100 мл питьевой воды
- Специи (все на кончике ножа): кайенский
перец, красный перец, куркума
- 1 чайная ложка перетертого черного
тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
- 1 чайная ложка стевии (если хочется напиток
послаще)
Рецепт 5 “Витамин
С”
- 3 столовые ложки жимолости (замороженной
или свежей)
- 100 мл питьевой воды
- 1 чайная ложка перетертого черного
тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
- 1 чайная ложка стевии
Жимолость оказывает мощный антиоксидантный
эффект, поэтому используется в качестве поливитаминного средства. Поскольку в
жимолости витамина С не меньше, чем в лимонах, она чудесно поддерживает
иммунитет и является отличным противовирусным средством.
Рецепт смузи “Матча”
- 1 столовая ложка матчи
- 75 мл кокосовых сливок
- 75 мл питьевой воды
- 1/2 чайной ложки перетертого черного
тмина
- 1/2 чайной ложки перетертого
льна
- 1 чайная ложка стевии
Польза матчи: витамин С, минералы
(кальций, железо, калий), антиоксиданты. А самое интересное – полифинолы.
Они снижают риск сердечных и онкологических заболеваний, регулируют
содержание сахара в крови, помогают снизить артериальное давление и обладают
способностью “тормозить” старение.
Все рецепты являются уникальной
разработкой эксперта по правильному питанию Евгении
Гладкиной. Готовьте их во
время диеты и просто по желанию, и организм скажет вам спасибо.
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