 

6 рецептов смузи во время диеты

07.07.2020, 19:23, Разное

Уникальная по
своей полезности добавка “тмин + лен”

Однажды, услышав, как Пророк сказал: “Поистине, этот черный тмин является средством против
любой болезни, кроме “самма”, я спросила: “А что такое “самм”?” – на что Пророк сказал: “Смерть”. (Сахих Аль-Бухари. Книга
медицины. Гл. 4. 1873).

Сделайте заранее заготовку для смузи. Для
этого смелите лен и черный тмин отдельно, а потом добавьте уже в перемолотом
виде в блендер.

Для усиления эффекта залейте на ночь
семена небольшим количеством питьевой воды, а утром используйте готовую смесь,
не сливая жидкость. За ночь в емкости образуется очень ценный для желудка
продукт – слизь, которая, совместно с гликозидом линамарином, оказывает
равномерное обволакивающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного
тракта, уменьшает действие рефлюксов и всасывание токсинов, снимает воспаление
и обладает обезболивающим действием. Такой напиток обладает естественным легким
слабительным эффектом.

Для приготовления смузи просто взбейте в
блендере все указанные в рецепте ингредиенты до однородной массы.

Рецепт смузи “Смородина
со сливками”

  • 4 финика (можно заменить 1 чайную ложку
    стевии)
  • 2 столовые ложки смородины (одного сорта,
    или красную и черную в равных пропорциях)
  • 100 мл питьевой воды
  • 1 чайная ложка перетертого черного
    тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна
  • 1 столовая ложка кокосовых сливок

Вместо смородины можно использовать
сезонную ягоду или замороженную. Пектин и пищевые волокна, входящие в
состав фиников, снижают риск некоторых раковых заболеваний и благотворно влияют
на пищеварительную систему.

Рецепт смузи “Миндальный
шоколад”

  • 100 мл миндального молока
  • 10 штук бобов какао (перемолоть в какао-порошок)
  • Корица на кончике ножа
  • 1 чайная ложка перетертого черного
    тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна
  • 1 чайная ложка стевии (но учтите, что миндальное
    молоко обычно уже сладкое)

Какао-бобы содержат множество
микроэлементов и минералов. Какао увеличивает продолжительность жизни и
является природным антиоксидантом, связывая свободные радикалы и уменьшая
вероятность рака.

Рецепт смузи “Супер
энергия”

  • 0,5 предварительно замороженного банана (это
    важно для правильной консистенции)
  • 100 мл питьевой воды
  • 1 чайная ложка (с горкой) урбеча из семян
    конопли
  • 1 чайная ложка перетертого черного
    тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна

Урбеч из конопли показан людям с низким
гемоглобином, содержит много белка и полезен для нервной системы человека
(калоризатор). Некоторые ученые считают, что конопляный урбеч обладает
способностью очищать организм от холестерина и выводит канцерогены, тем самым
снижая риск развития онкологии.

Рецепт смузи “Кофейный
бум”

  • Эспрессо (1 порция)
  • 1 чайная ложка кокосового масла
  • 100 мл питьевой воды
  • Специи (все на кончике ножа): кайенский
    перец, красный перец, куркума
  • 1 чайная ложка перетертого черного
    тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна
  • 1 чайная ложка стевии (если хочется напиток
    послаще)

Рецепт 5 “Витамин
С”

  • 3 столовые ложки жимолости (замороженной
    или свежей)
  • 100 мл питьевой воды
  • 1 чайная ложка перетертого черного
    тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна
  • 1 чайная ложка стевии

Жимолость оказывает мощный антиоксидантный
эффект, поэтому используется в качестве поливитаминного средства. Поскольку в
жимолости витамина С не меньше, чем в лимонах, она чудесно поддерживает
иммунитет и является отличным противовирусным средством.

Рецепт смузи “Матча”

  • 1 столовая ложка матчи
  • 75 мл кокосовых сливок
  • 75 мл питьевой воды
  • 1/2 чайной ложки перетертого черного
    тмина
  • 1/2 чайной ложки перетертого
    льна
  • 1 чайная ложка стевии

Польза матчи: витамин С, минералы
(кальций, железо, калий), антиоксиданты. А самое интересное – полифинолы.
Они снижают риск сердечных и онкологических заболеваний, регулируют
содержание сахара в крови, помогают снизить артериальное давление и обладают
способностью “тормозить” старение.

Все рецепты являются уникальной
разработкой эксперта по правильному питанию Евгении
Гладкиной. Готовьте их во
время диеты и просто по желанию, и организм скажет вам спасибо.



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