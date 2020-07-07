Лукашенко назвал коррупцию унижением человека

07.07.2020, 19:23, Разное

Александр Лукашенко сказал, что для Белоруссии коррупция, которая есть в соседних странах, неприемлема. Президент продолжит борьбу с продажностью на всех уровнях. По мнению лидера страны, коррупция – это “ржавчина, унижение человека”. Он не хочет, чтобы Белоруссия оказалась “в этой пучине”.

Стоит отметить, что в прошлом году президент отличился весьма справедливым решением. Лукашенко подписал декрет, в котором шла речь об ужесточении наказания за коррупцию. Теперь осужденные за такие преступления не могут покидать места лишения свободы по условно-досрочному освобождению.

“У нас не надо платить мзду для того, чтобы к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе – я не ваш президент. И вы не голосуйте за меня”, – сказал Лукашенко.

Как отметили эксперты, такое решение Александра Григорьевича дало свои плоды. Согласно исследованиям, в Белоруссии один из самых низких уровней коррупции среди европейских стран.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukashenko_president) 25 Апр 2019 в 3:30 PDT

Напомним, недавно Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшие пять лет заработная плата жителей республики увеличится в два раза. Бывший председатель правления Национального банка Беларуси усомнился в этом заявлении.