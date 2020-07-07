 

В Windows 10 от Microsoft добавили функцию аппаратного ускорения

07.07.2020, 19:17, Разное

В операционной системе Windwos 10 от компании Microsoft добавили функцию аппаратного ускорения. Она позволяет незначительно повысить производительность на слабых компьютерах.
Нововведение появилось в обновлении 2004 для Windows 10. Включить аппаратное ускорение можно в настройках графики, после чего потребуется перезагрузить компьютер. В Microsoft обещают разгрузку процессора и, как следствие, более быструю работу операционной системы. Также аппаратное ускорение поможет незначительно повысить FPS в играх. В независимых тестах, где использовалось передовое оборудование, в играх Doom Eternal и RDR 2 средний прирос составил 2 FPS, а на слабых компьютерах этот показатель должен быть в несколько раз больше.

Несмотря на внушительное количество комплектующих и самих компьютеров под управлением Windows 10, новая функция будет доступна не всем. Она работает с видеокартами от Nvidia, для которых необходимо установить видеодрайвер не ниже версии 451.48. В случае с AMD, ускорение доступно для Radeon RX серии 5600 и выше. В ближайшее время разработчики обещают значительное расширение списка поддерживаемых устройств.



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