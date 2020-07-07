 

ВОЗ не подтвердила наступление пика коронавируса

07.07.2020, 19:16, Новости дня

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив, что в мире за выходные было зафиксировано 400 тыс. новых случаев заболевания.

Он уточнил, что в начале эпидемии 400 тыс. случаев COVID-19 было выявлено за 12 недель. «Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», – передает слова главы ВОЗ ТАСС.

«К настоящему моменту во всем мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек скончались. В то время как смертность на глобальном уровне летальность выровнялась, некоторые страны достигли значительно прогресса по сокращению числа смертей от коронавируса, тогда как в других странах смертность продолжает расти», – добавил Гебрейесус.

По словам главы организации, ВОЗ в ближайшее время отправит в Китай группу специалистов.

«Ее задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку», – отметил Гебрейесус.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вторая волна коронавируса может и не появиться. Также Райан заявлял, что в случае продолжения открытия границ по всему миру ситуация с коронавирусом может пойти по «наихудшему сценарию».

Гебрейесус подчеркивал, что завершение пандемии коронавируса пока не просматривается.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Сторонников Навального уличили в закупке несертифицированных средств защиты для врачей

22.06 / “Аталанта” крупно обыграла “Сассуоло”

12.04 / «Волонтеры Победы» запустили всероссийскую акцию ко Дню Космонавтики в новом формате

07.05 / Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

09.05 / Мнения: Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

09.06 / Росмолодежь проведет акцию «Окна России»

15.04 / На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

25.04 / Лавров заявил о ставших популярными в период пандемии идеях России

07.07 / Сняты ограничения на въезд и выезд из Северодвинска

20.06 / Несколько улиц в Москве затопило из-за сильного ливня с грозой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска