ВОЗ не подтвердила наступление пика коронавируса

07.07.2020, 19:16, Новости дня

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив, что в мире за выходные было зафиксировано 400 тыс. новых случаев заболевания.

Он уточнил, что в начале эпидемии 400 тыс. случаев COVID-19 было выявлено за 12 недель. «Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», – передает слова главы ВОЗ ТАСС.

«К настоящему моменту во всем мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек скончались. В то время как смертность на глобальном уровне летальность выровнялась, некоторые страны достигли значительно прогресса по сокращению числа смертей от коронавируса, тогда как в других странах смертность продолжает расти», – добавил Гебрейесус.

По словам главы организации, ВОЗ в ближайшее время отправит в Китай группу специалистов.

«Ее задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку», – отметил Гебрейесус.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вторая волна коронавируса может и не появиться. Также Райан заявлял, что в случае продолжения открытия границ по всему миру ситуация с коронавирусом может пойти по «наихудшему сценарию».

Гебрейесус подчеркивал, что завершение пандемии коронавируса пока не просматривается.