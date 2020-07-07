Мнение: Овечий взгляд

07.07.2020, 19:10, Разное

Давайте вот какую локальную проблему обсудим.

От жадности (из-за которой у людей все проблемы с имиджем) женщины очень любят стряпать на своем лице беспомощное и наивное выражение.

Им кажется, что это придает им трогательности и женственности.

И это придает, да.

Только одному типу из 12.

Этот тип называется Вода.

Вот девушкам типа Вода идут распахнутые глазки и приоткрытые ротики.

Это не делает их ни глупыми, ни жалкими, ни липкими, ни ущербными, ни зависимыми, это делает их очаровательными.

Почему так?

Потому что тип Вода – это очень мягкий и очень холодный тип, то есть сама чистота и невинность.

Если имидж Воды сделан верно, а это гладкие, мягкие волосы, обычно светлые и простые, светлые платья, ноль заметной косметики и нежное, доброе выражение лица с легкой задумчивостью, то вот такая беспомощность придает им дополнительное очарование.

Это очаровывает не только взрослых мужчин, но и юных парней и даже женщин очаровывает. Даже женщинам хочется взять над такой лапочкой Гердой шефство как Маленькой Разбойнице.

Тип Воды распространен среди славянских девушек. С 15 до 23 лет многие Вода или почти Вода.

И этот тип очень легко складывается по имиджу, потому что молодым девчонкам родители не разрешают краситься, материться, курить, стричь волосы и надевать слишком откровенные вещи. Поэтому многие красивые девушки типа Вода так и выглядят примерно, как Вода.

И мужчины ходят за ними, открыв рот, а мальчики стихи им сочиняют или песни под гитару.

И остальные женщины что? Завидуют. И от зависти пытаются воровать. Иногда на протяжении всей жизни.

Зависть и жадность – враг имиджа. Я хотела бы, чтобы при разборе всех задач на имидж вы видели этот момент, и в своих собственных поисках типа своего идеального и образа тоже отслеживали бы зависть и жадность, которая всему помеха.

Вода – один из 12 типов. То есть, по хорошему, одна двенадцатая всех имиджей. Ну пусть среди юных славянских девушек Воды больше, чем одна двенадцатая. Пусть все, кто Грязь или Роса или Облако тоже стараются быть Водой и кое-как у них это получается. Но очень много девушек – совсем не Вода и даже не водный сектор. И чем старше, тем меньше и меньше остается типов Воды. Даже те, кто был Водой, становятся типом воздушным или земным.

А зависть к наивно распахнутым глазенкам и открытому как у птенца ротику остается.

И ладно бы только это.

Жадность не была бы жадностью, если бы касалась только одной какой-то штуки.

Если бы все упорно делали имидж Воды: наивную, милую и простую девочку, все было бы неплохо. Ну сложно носастым бы пришлось и дамам с восточными чертами, но всем остальным ничего. Подпилили бы носики, нарастили волосы и реснички, выщипали брови, намазали бы приоткрытые губы блеском, и в полумраке оказалось бы, что большинство девушек миловидные речные нимфы.

Но нет. Хочется не только наивности, хочется еще жаркого сексапила Эфира и гордости Молнии, а потом еще мрачной демоничности Камня и дерзости Грязи. Всего хочется и побольше. И кокетливых улыбок Росы хочется и сладости Облака, но и жесткости тоже хочется, чтобы выглядеть как царственная Лава и смотреть свысока. И всего этого хочется одновременно.

Представили это?

Черные густые брови и темные стрелки делают взгляд жестче и горячей. Волевой подбородок и жесткие скулы делают лицо хищным и гордым. Но и беспомощно распахнутые губки пусть тоже остаются. Но только накачать их нужно побольше и погорячей. А носик пусть будет маленьким и детским. Волосы пусть будут драными и хаотично взлохмаченными, но костюм пусть будет солидным, как у деловой женщины. Но все же и вырез пусть будет побольше, а через него наивно и беспомощно выглядывает грудь, или две. И колени пусть будут открыты и поза испуганной девочки, но одну ножку можно гордо так выставить вперед и руку на пояс, чтобы поза была уверенной. Но и беспомощной тоже пусть остается. И уверенной и беспомощной, ведь это все такое вкусное. И пусть говорят визажисты, что на лице надо выделять либо губы, либо глаза, жадины выделяют все и побольше, поярче. И самую большую сумку свою берут, и самые броские украшения.

И вот такой получается имидж в результате.

Называется “горячая штучка” или “глупая овца”.

Приведите примеры. Только просьба – не надо российских персон. Жадных везде хватает. Приводите иностранных.

И еще проанализируйте, почему так важно горячему типу выглядеть независимым и самостоятельным?

Почему холодному жесткому типу нельзя выглядеть легкомысленным?

Почему нельзя смешивать Д и С, горячее с холодным в одном и том же имидже?

Почему даже Роса не может выглядеть слишком наивной, а Облако тем более, а для Эфира это – табу.

Только не произносите ничего про родительские типы, вы надоели уже с этим.

Это следствие, а не причина. Почему горячий тип, независимо от возраста, с наивно открытым ртом всегда выглядит глупой овцой, понимаете?

А почему холодный мягкий тип не выглядит? Только холодный и мягкий.

Роса с таким выражением лица уже выглядит пошловато, она более теплая, то есть должна быть более искушенной, Грязь выглядит жалко с таким выражением лица, она жестче, а вот Вода выглядит хорошо. Почему?

И почему если вы делаете себе жесткий имидж или горячий имидж, надо закрыть рот и не таращить глазенки, не строить из себя маленьких дурочек. Прищурьтесь, если хотите, а лучше смотрите смело, прямо и уверенно. Иначе будете выглядеть глупой овцой.

Понятно почему?